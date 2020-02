Un jarabe para la tos podría aliviar los síntomas del párkinson

Un grupo internacional de médicos encabezado por Stephen Mullin, integrante de la Universidad de Plymouth (Inglaterra, Reino Unido) asegura que el ambroxol, un ingrediente de jarabes contra enfermedades respiratorias que se emplea desde los años 70, puede ralentizar el avance del párkinson, según ha publicado la revista JAMA Neurology.

Esos científicos observaron cómo 17 pacientes que tomaron una dosis aumentada de ese fármaco durante medio año registraron un aumento de la proteína glucocerebrosidasa en su líquido cefalorraquídeo, un proceso que beneficiaría a quienes tienen la enfermedad de Parkinson.

Los participantes toleraron bien un tratamiento en el que la tasa de ambroxol que consumieron fue considerablemente superior a las dosis comunes que ingieren las personas que emplean ese fármaco.

Simon Stott, director adjunto de Investigación en la organización no gubernamental The Cure Parkinson's Trust, destaca la importancia de esta conclusión porque hoy en día "no hay tratamientos" que "retrasen, detengan o reviertan" ese mal, ya que los medicamentos existentes solo alivian los síntomas.