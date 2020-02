Un representante indígena se autodenomina "segundo mandatario" de Ecuador, en medio de una confusa "expulsión" de Guatemala

Desde el pasado fin de semana, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, quien lideró las protestas antigubernamentales de octubre de 2019, se ha visto envuelto en polémicas después de un viaje realizado a Guatemala.

Vargas, junto a los dirigentes indígenas ecuatorianos Luisa Lozano Quizhpe y Apawki Illapa Castro Vaca, viajó la semana pasada al país centroamericano, invitado por la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej, señala un comunicado de la CONAIE.

El viernes por la noche, cuando los tres dirigentes indígenas ecuatorianos salían del Mercado Central de Ciudad de Guatemala, fueron abordados por oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) que les pidieron los documentos que acreditaran su identidad y permanencia legal en el país.

[Comunicado]@jaimevargasnae, @ApawkiCastro y Luisa Lozano cumplieron actividades en Guatemala por invitación de hermanos @WaqibKej. Condenamos la información falsa sobre una supuesta “expulsión”, según planificación este lunes 17 será el Parlamento de los Pueblos en Azuay. pic.twitter.com/04VPmsP5Bp — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 16, 2020

Tras un largo procedimiento, en el que los agentes policiales mantuvieron una "actitud amenazante" —según dice el texto de la CONAIE—, estos lograron comprobar su estancia legal.

Al otro día, como tenían previsto, según copias de los pasajes publicadas en las redes sociales, retornaron a Ecuador. Sin embargo, tanto la prensa guatemalteca como la ecuatoriana, informaron que los tres dirigentes indígenas habían sido "expulsados" del país centroamericano.

"Expulsión" ordenada por Giammattei

La versión de la expulsión fue reforzada, posteriormente, por el propio presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

"Fuimos informados de un grupo de extranjeros que estaban en Guatemala soliviantando los ánimos y haciendo trabajo político, para lo cual no tenían visa, no estaban legales en el país y procedimos el día de ayer [viernes 14 de febrero] a su captura, siendo tres ciudadanos ecuatorianos", comentó el mandatario, pese a que su país, desde agosto del año pasado, no exige visa a los ecuatorianos para ingresar.

Según la versión de Giammattei, los dirigentes indígenas resultaron detenidos por las autoridades y, posteriormente, "fueron expulsados del país".

Presidente de Guatemala botó a Jaime Vargas de su país por subversivo ! @CarlosVerareal@ColdasiceVpic.twitter.com/CUYWfHVp9w — Icelavega Z (@IcelavegaZ) February 18, 2020

La expulsión "fue ordenada por este servidor", dijo Giammattei, al asegurar que había respondido a una solicitud hecha por Ecuador.

"Las mismas autoridades ecuatorianas ayer en la noche [viernes 14 de febrero] nos pidieron, por favor, que si estaban aquí los devolviéramos, porque tienen causas pendientes allá, nosotros procedimos a hacerlo", detalló el mandatario, aunque luego mencionó que los tres ecuatorianos abordaron, "voluntariamente", el avión que los llevó de regreso a su país.

Pese a estas declaraciones, desde Ecuador, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo, en entrevista con Teleamazonas, que el Gobierno de Lenín Moreno no había sido "notificado formalmente" sobre la naturaleza del "incidente ocurrido en Guatemala".

"Segundo mandatario"

En medio de estas versiones contrapuestas se ha generado una polémica más, debido a las declaraciones de Vargas al relatar la conversación que mantuvo con los uniformados que lo abordaron en Ciudad de Guatemala, a quienes acusó de haber mantenido una actitud "violenta" y "agresiva".

"No somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante, diríamos. Somos autoridad. Yo soy presidente del movimiento indígena del Ecuador; allá decimos el segundo mandatario del país, sí, de los pueblos indígenas", contó Vargas, al recordar lo que le había dicho a los policías.

Este lunes, durante un acto en Cuenca, en el sur de Ecuador, al ser consultado por periodistas sobre esa autocalificación, el dirigente indígena reiteró: "Yo soy el presidente de los pueblos indígenas del pueblo ecuatoriano. El primer presidente es Lenín Moreno. El segundo presidente aquí en el Ecuador es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionalidades".



En #Cuenca, Jaime Vargas, presidente de la #Conaie, afirma que el segundo presidente aquí en Ecuador "es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionalidades del Ecuador”, tras ser consultado sobre sus declaraciones en Guatemala. pic.twitter.com/jNfJMDZ8k4 — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) February 18, 2020

La ministra Romo consideró que las declaraciones de Vargas han seguido un mismo "patrón", al compararla con otras alocuciones anteriores.

"El señor Vargas tiene una serie de comentarios de los que luego se disculpa, corrige. Creo que hemos visto varios en el país, en algunos se refería de la peor manera y de la manera más irrespetuosa al Presidente de la República", dijo.

Asimismo, la ministra aseguró que en otros comentarios, Vargas había hecho un llamado a "las Fuerzas Armadas a levantarse en contra del orden constituido" y, también, "anunció que formaría un Ejército propio".

Por su parte, Juan Sebastián Roldán, secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador, dijo en una entrevista con EcuadorTV: "la Constitución ecuatoriana es clara, hay un Presidente de la República electo por todos los ecuatorianos".