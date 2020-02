Portugal considera "totalmente incomprensible" la suspensión por 90 días de las operaciones de TAP en Venezuela

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, calificó como "injusta" e "inaceptable" la decisión de Venezuela de suspender los vuelos de la aerolínea lusa TAP durante 90 días.

"Es injusto, es inaceptable y es una postura que en la óptica del Gobierno, del presidente y de Portugal es totalmente incomprensible", dijo el mandatario en declaraciones a la prensa en Lisboa.

Asimismo, Rebelo de Sousa insistió en que "los ataques lanzados primero contra TAP, pero también contra Portugal y sus autoridades" no tienen "fundamento", al tiempo que pidió repudiar la medida sancionadora por los impactos negativos en la reputación de la aerolínea.

De esta forma, el mandatario mostró su apoyo a la postura defendida previamente por el ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, que dijo que la suspensión temporal de las operaciones constituye "un acto hostil".

En torno a la acusación formulada por Venezuela sobre las presuntas fallas de seguridad por parte de TAP, Santos Silva recordó que en Portugal se ha abierto una investigación al respecto, que aún está en curso, y lamentó que la suspensión se haya tomado sin esperar los resultados de esta pesquisa.

Este lunes, el gobierno de Venezuela suspendió por 90 días las operaciones de la línea aérea portuguesa TAP tras "las graves irregularidades" cometidas en el vuelo TP173, que transportó la semana pasada al diputado opositor Juan Guaidó en su viaje de retorno al país.

"No poseen certificación de fumigación, los agentes de seguridad no realizaron las identificaciones efectivas de las personas que ingresaron a la aeronave, por lo tanto, los formularios emitidos no se correspondían con las verificaciones que hicimos una vez llegados a territorio nacional", explicó el ministro de Transporte venezolano, Hipolito Abreu, quien también denunció "el hallazgo de materiales no calificados para su traslado".