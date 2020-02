Asesinan a balazos al rapero Pop Smoke en su casa de Hollywood

El rapero estadounidense Pop Smoke sufrió heridas críticas cuando unos desconocidos asaltaron su casa de Hollywood Hills (California, EE.UU.), fue ingresado en un hospital y los médicos de ese centro sanitario constataron su muerte este 19 de febrero, informa el portal TMZ.

Ese músico de 20 años se encontraba en su domicilio a las 4:30 de la mañana cuando dos hombres encapuchados y enmascarados irrumpieron en su vivienda y abrieron fuego, según comunicó la Policía local.

Se desconoce si la víctima conocía a los atacantes, que huyeron a pie y aún no han sido detenidos.

Las autoridades estadounidenses esposaron a un sospechoso, que fue liberado posteriormente al descartarse su implicación.

En julio de 2019, Pop Smoke publicó un álbum en el que aparecía 'Welcome to the Party', que muchos consideraron la canción del verano. La artista trinitense Nicki Minaj realizó una remezcla de ese tema meses más tarde.