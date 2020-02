Autoridades de México detienen a los presuntos feminicidas de la niña Fátima

Las autoridades de México detuvieron la noche del miércoles a los presuntos responsables del feminicidio de Fátima Cecilia, una niña de 7 años que había sido reportada como desaparecida y que fue encontrada muerta dentro de una bolsa, el domingo pasado en Ciudad de México.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó en su cuenta de Twitter sobre la detención en un poblado del vecino Estado de México de los presuntos responsables del feminicidio de Fátima.

En el operativo para capturarlos participaron autoridades del Estado de México, elementos de la Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

Informo que los presuntos responsables del feminicidio de la menor Fátima Cecilia fueron detenidos en un poblado del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades del @Edomex, quienes colaboraron con la @SSP_CDMX y con la @FiscaliaCDMX desde la mañana. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 20, 2020

El martes, la Fiscalía de Justicia difundió un retrato hablado de la principal sospechosa de haber secuestrado a Fátima y ofreció una recompensa de 2 millones de pesos (unos 107.585 dólares) para quien proporcionara información para dar con su paradero.

Durante una revisión de la vivienda de la mujer en la alcaldía Xochimilco, las autoridades encontraron prendas de ropa de la pequeña y la vestimenta de la sospechosa, entre la que había rastros de sangre.

El caso que indignó al país

El pasado martes 11, Fátima desapareció en las puertas de la escuela Enrique C. Rébsamen, ubicada en Santiago Tulyehualco, un poblado ubicado en el oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco.

Cinco días después de que su madre reportó la desaparición de su hija, el domingo 16 de febrero, las autoridades encontraron el cuerpo de la menor en la colonia Los Reyes de la alcaldía de Tláhuac, aledaño a Xochimilco.

Los familiares de Fátima proporcionaron a las autoridades los videos de cámaras de seguridad de la zona, en donde se observa a la sospechosa cuando se lleva a la pequeña de la escuela, sin que las autoridades escolares lo impidieran. En otras imágenes, se observa que suben a un automóvil blanco y se dirigen al domicilio en la calle Camino Ancho, de la alcaldía Xochimilco.

Desde ese momento, las autoridades se enfocaron en localizar a la mujer que se llevó a Fátima de la escuela.

El diario Milenio reportó que los sospechosos Giovana 'N' y Marío Alberto 'N' serán trasladados a la Fiscalía Antisecuestros (Fas), en la alcaldía Azcapotzalco, para realizarles un examen médico y después quedarán a disposición de un juez.

Despedida

El martes, familiares y vecinos despidieron a Fátima con una misa luctuosa en el poblado de Santiago Tulyehualco, para después efectuar el sepelio. El brutal feminicidio de la niña conmocionó al país entero y despertó fuertes críticas a las autoridades capitalinas.

La fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que no descansarían "hasta encontrar a los culpables". No obstante, la familia de Fátima cuestionó a las autoridades por no haber actuado con rapidez desde el momento en que reportaron la desaparición de la menor.