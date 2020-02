Netanyahu anuncia la polémica construcción de miles de casas en el Jerusalén Este ocupado

El primer ministro del Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves la construcción de 2.200 viviendas en el asentamiento de Har Homa, situado en el territorio ocupado de Jerusalén Este, informan medios locales.

El plan ha provocado gran polémica y críticas que denuncian que la construcción en la zona podría aislar a los palestinos residentes en Jerusalén del Este del territorio de Cisjordania, ya que bloquearía la última franja continua de tierra existente entre la ciudad palestina de Belén y Jerusalén oriental.

Netanyahu señaló que actualmente hay 40.000 habitantes en Har Homa y las nuevas viviendas están designadas para otras 10.000 personas. El mandatario aprobó también la construcción de 4.000 casas en la cercana colonia de Givat HaMatos, 1.000 para residentes árabes y 3.000 para israelíes.

Ambos asentamientos se encuentran fuera del territorio israelí marcado por la Línea Verde, que sirvió como frontera 'de facto' del Estado de Israel desde 1949 hasta la guerra árabe-israelí de 1967.

La organización no gubernamental israelí Peace Now afirmó que el anuncio representa "una clara prueba de que [Netanyahu] está haciendo todo para no lograr la paz y para no conducir a la resolución del conflicto".