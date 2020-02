Disturbios en Ucrania contra la llegada de un avión con evacuados por coronavirus

Las autoridades de Ucrania han recurrido a un despliegue policial para asegurar que pudiese aterrizar un avión proveniente de China con más de 70 pasajeros destinados a cuarentena para descartar un posible contagio con el coronavirus. Estas personas han sido evacuados este jueves de la ciudad de Wuhan, afectada por la mortífera epidemia.

El vuelo hizo una escala en Kazajistán para entregar a un ciudadano de ese país a sus respectivas autoridades sanitarias y luego continuó hacia Kiev. Desde el aeropuerto internacional capitalino la aeronave fue redirigida hacia Járkov, la ciudad más grande del este de Ucrania, donde lo estaban esperando los médicos, 5 autobuses y también una multitudinaria protesta contra el alojamiento de los ocupantes en un recinto sanitario local.

En las horas previas al despegue, las autoridades chinas prohibieron a cinco personas subir a la aeronave a causa de la temperatura corporal elevada. Finalmente han llegado a Járkov 45 ucranianos (en su mayoría jóvenes estudiantes) y 27 extranjeros, incluidos algunos originarios de países latinoamericanos que aceptaron someterse a la cuarentena en territorio ucraniano.

El punto de destino para este grupo ha sido una casa de reposo situada en la vecina provincia de Poltava y en los accesos un grupo desconforme colocó neumáticos para cerrarle el paso. En su camino se han producido también varios enfrentamientos de los vecinos con la Policía, los agentes han tenido que retirar algunos vehículos abandonados en medio de la calle, varias personas han sido detenidas, recoge el portal informativo 112.UA.

El Ministerio del Interior encontró "indicios de una provocación política" en la protesta al ver la participación en su convocatoria de algunos no residentes locales. "Los intentos de cerrar el tráfico, bloquear el hospital, no dejar que ciudadanos ucranianos entren en Ucrania, todo eso muestra un lado de nuestro carácter que no es el mejor", valoró el presidente del país, Vladímir Zelenski.

A su vez, el primer ministro Alexéi Goncharuk, se ha trasladado de urgencia al municipio que debería acoger a los evacuados y ha declarado que un cuartel operativo del Gobierno va a operar directamente desde ese lugar.

