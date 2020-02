Productor de cine indio acusa de plagio a los creadores de 'Parásitos' y promete demandarlos

El filme surcoreano obtuvo la semana pasada el Óscar a la mejor película, convirtiéndose en la primera cinta de habla no inglesa en lograrlo.

El productor de cine indio P. L. Thenappan, que en 1999 participó en el filme 'Minsara Kanna', asegura que demandará por plagio a los creadores de la cinta surcoreana 'Parásitos', que la semana pasada ganó el Óscar a la mejor película, según le aseveró a India Today y lo informó este miércoles dicho medio.

Easwar Kuppusamy, abogado de Thenappan, hizo llegar un "correo de insinuación" a los creadores del filme surcoreano. El letrado declaró que tomarían acciones legales en caso de que los productores de 'Parásitos' no respondan a su mensaje antes del próximo miércoles.

"Les hemos proporcionado detalles de 'Minsara Kanna', como el argumento y el reparto de estrellas. No pueden negar que nos han quitado la trama básica", afirmó Kuppusamy. "Hay varias películas que tienen ideas similares, pero una familia entera que va a casa de una familia rica y la engaña es el argumento de 'Minsara Kanna'", añadió, destacando que la única diferencia entre ambos filmes es que 'Parásitos' no es de género romántico.

Aviso legal

Asimismo, Kuppusamy indicó que si el equipo de 'Parásitos' no responde a su correo, su cliente enviará un aviso legal al director, Boon Joon Ho, y a los productores, mediante la Embajada de Corea del Sur en la India. También reveló que tienen la intención de informar sobre esto a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU., organización que otorga los premios Óscar.

En caso de que los productores surcoreanos admitan haber plagiado el argumento, Thenappan podría exigir una compensación económica.

Desde la productora de 'Parásitos', CJ Entertainment, dicen que no están al corriente de ninguna acusación por plagio y aseguran que no han recibido información alguna a ese respecto, informa Mashable India. Asimismo, en su blog se indica que las afirmaciones "están en gran medida sin verificar" y que todavía no se ha llevado a cabo una investigación oficial sobre ello.

El pasado 10 de febrero, 'Parásitos' ('Gisaengchung', en coreano) se convirtió en ganadora del Óscar a la mejor película en la 92.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, convirtiéndose así en la primera cinta de habla no inglesa en obtener el prestigioso galardón. Catalogado como drama, suspenso y humor negro, el filme se impuso a otras cintas nominadas, como '1917', 'The Irishman' o 'Joker'.

La película surcoreana también ganó los premios a la mejor película extranjera y al mejor guión, escrito por Bong, quien además se hizo con el reconocimiento al mejor director.

