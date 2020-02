Denuncian el secuestro de un periodista mexicano y exigen su liberación con vida

El periodista mexicano Adrián Fernández Guerra, dueño de la revista Perfil, fue secuestrado la noche de este miércoles por un grupo de hombres armados, cuando se encontraba celebrando su cumpleaños en un restaurante de Cuernavaca, en el estado de Morelos, informó el sitio local Subrayado.

Durante el rapto, los desconocidos asesinaron a un empleado del bar 'México Lindo', quien había intentado evitar el secuestro.

Este jueves, la esposa de Fernández, Yessenia Balvas Fajardo, manifestó frente a la Fiscalía General del Estado para denunciar el hecho y exigir a las autoridades su inmediata aparición con vida.

"Le pido al gobernador [de Morelos], Cuauhtémoc Blanco, que me lo busque y que me lo traiga con vida. Es un padre de familia. Que me lo regresen, por favor", dijo ante los medios.

Además, convocó al gremio de periodistas y a la sociedad en general a difundir la información para que no dejen de buscar a Fernández.

Horas más tarde, un grupo de trabajadores de prensa emitió un comunicado para pedir que se proteja a la familia de Fernández, y que "se activen los protocolos necesarios para dar con su paradero lo más pronto posible".

Periodista de Morelos exigieron a @lopezobrador_ y @cuauhtemocb10 que se implementen las acciones necesarias para la búsqueda y localización de Adrián Fernández, periodista, director de la @LaRevistaPerfil y empresario. pic.twitter.com/gARNy1p9XZ — Red de Mujeres Periodistas de Morelos (@ProReporMor) February 20, 2020

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se pronunció sobre el secuestro del empresario y periodista.

Desde el organismo, condenaron su desaparición e hicieron un llamado a las autoridades a "conducir una búsqueda efectiva que arroje resultados concretos".

La ONU-DH condena la desaparición del periodista Adrián Fernández Guerra el 19 de febrero en Cuernavaca, Morelos y hace un llamado a las autoridades correspondientes a conducir una búsqueda efectiva que arroje resultados concretos respecto de su paradero.Foto: Internet pic.twitter.com/MSt8MK9hWd — ONU-DH México (@ONUDHmexico) February 20, 2020

Los municipios de Cuernavaca, Mazatepec, y Amacuzac atraviesan esta semana jornadas de extrema violencia. En menos de 5 días, se han registrado 12 homicidios, la mayoría de ellos en la zona sur de Morelos.