Artistas del grafiti reciben indemnización de 6,7 millones de dólares por sus obras perdidas en la demolición de un edificio en Nueva York

La corte federal de apelaciones en la ciudad de Nueva York, EE.UU., aprobó el jueves una indemnización de 6,7 millones de dólares para 21 artistas que tenían sus grafitis en un edificio demolido en 2013, informa la agencia AP. Se trata del famoso y popular sitio '5Pointz' en Long Island City, un barrio industrial recientemente renovado.

Según la decisión de la corte, las acciones de los constructores, que querían levantar una residencia de lujo en este lugar, violaron la Ley de Derechos de los Artistas Visuales y procedía reparar el daño. Esta ley protege el arte que ha ganado reconocimiento.

"En los años recientes el 'arte callejero, la gran parte del cual es temporal, ha surgido como una categoría principal del arte contemporáneo", rezaba la opinión de la corte escrita por el juez Barrington Parker.

Anteriormente, el juez de distrito, Frederic Block, había concluido que las obras reflejaron "una maestría técnica y artística, así como una visión, dignas de ser mostrada en museos, si no en los muros de '5Pointz'".

Se señala que los constructores cerraron a los artistas el acceso a la zona y les impidieron recuperar las obras que desaparecieron con el edificio. Según el juez, la destrucción de grafitis fue deliberada porque los constructores no garantizaron el plazo de 3 meses requerido por la ley para salvar las pinturas.

'5Pointz' había sido un sitio turístico popular y había atraído a miles de visitantes cada día, después de servir como decoración para la película 'Los Ilusionistas' (Hispanoamérica)/'Ahora me ves' (España) ('Now You See Me', por su nombre en inglés). Desde 2002 más de 10.000 obras aparecieron en '5Pointz', algunos siendo temporales y cubiertos con otros grafitis con el permiso de sus autores.