Líder de Rammstein graba un videoclip pornográfico con actrices rusas y estas sufren una ola de acoso en la Red

Un foro divulgó los perfiles en redes sociales de las mujeres que participaron en la grabación. Debido a su contenido explícito, el clip no fue publicado en las cuentas oficiales del músico.

El líder del grupo de rock alemán Rammstein, Till Lindemann, publicó el 14 de febrero un videoclip con alto contenido pornográfico que ha causando un escándalo en Rusia.

El video de la canción 'Till The End', grabado en el marco del proyecto electrónico paralelo del cantante, Na Chui, está lleno de escenas con mujeres jóvenes teniendo sexo entre sí y con Lindemann.

Debido a su contenido explícito, el clip no fue publicado en las cuentas oficiales del músico, sino que apareció directamente en una página web pornográfica.

Poco después de su presentación, un foro digital reveló que el clip había sido grabado en San Petersburgo y compartió un listado con los perfiles en redes sociales de las actrices que participaron en el video.

A partir de ese momento, las mujeres empezaron a recibir una oleada de amenazas de individuos y grupos radicales, por lo que la mayoría de ellas decidió eliminar sus cuentas en redes.

Una de las actrices contó al medio Fontanka que una veintena de mujeres se vieron objetos del acoso digital y que la dirección del domicilio de una de ellas fue divulgada en la Red.

"Simplemente no salgo de mi casa y me he alejado de las redes sociales, porque tengo miedo", afirmó la mujer, que aparece nombrada con el nombre ficticio de Yelizaveta.

La joven dijo que incluso personas que no habían participado en el rodaje, sino que simplemente publicaron fotos de sí mismas junto con Lindemann durante su viaje a la ciudad rusa, también están recibiendo amenazas.

'Till The End' es la segunda grabación de contenido pornográfico presentada por el cantante alemán este mes. El 5 de febrero, el músico publicó en su canal de YouTube una versión censurada de su videoclip 'Platz Eins'.