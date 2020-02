"¡Se van!": Una joven dominicana compone un rap que le da voz a los indignados de su país

"Se van porque de nosotros se burlaron, de mi gente abusaron, creen que no íbamos a caer. Y se van, porque la Constitución violaron una y otra vez, la usaron en el baño como papel. Se van". A ritmo de rap, la dominicana Lina Roa, de 21 años, denuncia la situación que se vive en República Dominicana tras la suspensión de las elecciones municipales el pasado domingo.

En un vídeo, la joven lanza duras críticas contra el Gobierno de Danilo Medina y su formación, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a quienes acusa de corrupción. "Se van porque le roban a mi mamá, que todos los días sale dignamente a trabajar. Hoy vamos pa' la calle, hoy salimos a protestar, pero tranquilos porque estamos claros que: 'Ustedes se van'", reza la letra escrita por Roa, que estudia y se dedica al cine.

La joven menciona en su tema la ocupación por parte de EE.UU. de la isla, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) y al expresidente Joaquín Balaguer (1960 y 1996). "No te duele el campesino labrador, porque te vale mierda la salud y la educación. Se van. Porque salimos de Balaguer, de Trujillo, de los gringos, hay que salir del PLD", canta Roa.

Y añade: "Se van, porque la nación no aguanta que la gente que está al mando sea tan hambrienta de poder, nos quiera joder, aprovecharse de la gente que le dio sus apartamentos, carros caros y sus jets".

En la letra se denuncia también la siembra en zonas protegidas, el proyecto de construcción en el parque Nacional de Cotubanamá, finalmente suspendido, y los precios de "la gasolina, la luz y el bono gas".

"La gota que derramó el vaso"

República Dominicana ha quedado envuelta en una gran tensión política y social tras la suspensión de las elecciones por un presunto error en el sistema de voto automatizado. Y, sin dar explicación alguna sobre el supuesto fallo, se convocaron nuevos comicios para el próximo 15 de marzo.

Esta semana, miles de jóvenes salieron a las calles para exigir la destitución de los miembros de la Junta Electoral, pero también para manifestarse en contra del Gobierno. "¡Cero dictadura! ¡Queremos democracias", fueron algunas de las frases que se escucharon.

Roa asegura, en una conversación con RT, que la cancelación de las elecciones fue "la gota que derramó el vaso". "Ya tenemos rato peleando por nuestra isla, nuestros derechos y en contra de la impunidad. Este domingo se sintió como una galleta (bofetada) y un escupitajo a la cara y ya no pudimos más. Si no peleamos por recuperar, reformar y reconstruir lo poco que nos queda, vivir no va a tener sentido", asevera.

La canción, cuenta, surgió de "un ataque de rabia y dolor". Roa, que actualmente estudia en México, siguió esta semana muy de cerca las protestas en la isla. "Se me salieron las lágrimas de la impotencia por no estar ahí", afirma.

"Cuando llegué a la casa comencé a pensar en que fueron casi 15.000 millones de pesos [unos 280 millones de dólares] que se 'gastaron' [en las elecciones], pensé en la vez que vi a mi mamá llorar del coraje porque un diciembre le quitaron una cantidad horrible de dinero en impuestos", lamenta.

Esa misma noche escribió la canción y al día siguiente la grabó. "Yo no hago rap. No soy rapera (...) he hecho rap, pero de parodia y eso fue en mis tiempos de colegio. Esto que me salió no fue porque yo dije 'voy a escribir un rap'. Es que el 'se van' retumbaba en mi cabeza y yo dije: 'Ok, se van y están son las razones'".

"La generación del 'basta ya'"

No pensó que la canción fuese a tener repercusión. "Estoy lejos y quería hacer algo aparte de subir 'stories' y pedir a mis amigos que me mantengan informada", argumenta Roa. Ahora, sin embargo, comenta que solo oye decir: "La escuché en un carro público" o "la pusieron en la radio y en la televisión".

"Ojalá ayude al que no ha podido o querido levantarse a abrir los ojos y a salir a exigir sus derechos", reflexiona.

En sus redes, la estudiante hace referencia a una manifestación concreta, que tuvo lugar esta semana, y en la que la Policía lanzó bombas de gas lacrimógeno contra las personas reunidas frente a la Junta Electoral.

"Ayer probaron que nos tienen miedo. Pusieron barreras y tiraron bombas lacrimógenas a gente que estaba cantando y bailando. Pero sus bombas lacrimógenas no nos hacen nada, porque ya todas las lágrimas que teníamos las dejamos caer por nuestra nación", añade.

Roa apunta que su generación está "harta" de ver al PLD en el poder durante casi dos décadas. "Nosotros somos la generación del feminismo, del ya basta, la generación que los va a 'apear' a todos de sus jeepetas negras con placas exentas de impuestos y los van a arrodillar pa' que pidan perdón", concluye.

Marta Miera

