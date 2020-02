México pide a EE.UU. más cooperación tras comprobar el origen de las armas usadas en masacre y en la liberación del hijo del 'Chapo'

El Gobierno de México ha pedido a EE.UU. mayor cooperación para detener el contrabando de armas ilegales, después de comprobar que el armamento usado por grupos criminales en la masacre a las familias LeBarón y Langford y en el operativo para liberar a un hijo de Joaquín Guzmán Loera provenía del país vecino.

Durante la Reunión Binacional de Seguridad Fronteriza, a la que asistieron funcionarios de alto nivel de ambos países, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, dijo que el armamento de alto calibre que usaron los criminales del Cártel de Sinaloa para liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín 'el Chapo' Guzmán Loera, quien fue liberado en octubre del año pasado en Culiacán (Sinaloa) en medio de un operativo de la Guardia Nacional, era de procedencia estadounidense.

Sobre las armas usada en la masacre de la familia LeBarón y Langford, en la que grupos armados que asesinaron a tres mujeres y seis niños en Bavispe (Sonora), Durazo dijo que fueron fabricadas "para uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos".

"Sin el contrabando de armas [de EE.UU. a México] no es posible cerrar el círculo vicioso: armas, capacidad de fuego, crecimiento de las organizaciones criminales, narcotráfico, lavado de dinero y la diversificación criminal que termina por afectar en donde más lastima a la sociedad", dijo Durazo.

Reacción

Por su parte, el embajador estadounidense en México, Christopher Landau, subrayó en su cuenta de Twitter la necesidad de fortalecer la cooperación.

"La seguridad es un reto compartido y una responsabilidad compartida. No nos ayuda pasar el tiempo culpándolos los unos a los otros. Necesitamos cooperar y estamos cooperando. Lo que importa son los resultados en ambos lados de la frontera, para el bien de ambos países", tuiteó este viernes el embajador, un día después de asistir a la reunión de alto nivel.

Armas y violencia

En 2019, México superó el récord histórico de asesinatos desde 1997, con un total de 34.582 homicidios dolosos. De acuerdo con especialistas, la enorme disponibilidad de armas ilegales, provenientes en su mayoría de EE.UU., es uno de los principales factores que incentivan la violencia en el país latinoamericano.

México estima que entran ilegalmente más de 200.000 armas provenientes de EE.UU., a consecuencia de una política muy laxa en el norte y de los débiles controles en las fronteras que permiten que este armamento sea usado por organizaciones criminales en el país latinoamericano.

El asesinato en noviembre de 2019 de un grupo de menores y de mujeres de la familia LeBarón y Langford, que cuentan con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense), provocó mucha tensión entre los Gobiernos de ambas naciones. El presidente Donald Trump ofreció su apoyo para librar juntos una "guerra" contra los cárteles de la droga.

No obstante, su homólogo Andrés Manuel López Obrador dijo que México no necesita "la intervención de gobiernos extranjeros", si bien no cerró la puerta a la cooperación entre ambas naciones.

En los últimos meses, las autoridades de México y EE.UU. han acordado instalar 20 puntos de revisión en la frontera para detectar el paso ilegal de armas y de droga.

