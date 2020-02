"Lo odio con todo mi corazón": Un tenista profesional kazajo reconoce que repudia este deporte y que solo juega por dinero

Aleksandr Búblik, tenista kazajo de origen ruso, ha reconocido que odia este deporte y que solo juega para ganar dinero, según lo admitió el deportista en una entrevista con el diario francés L'Équipe.

"Odio el tenis con todo mi corazón, odio cada día que tengo que jugar. A decir verdad, no veo ni un punto positivo en ser un jugador de tenis. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato", admitió Búblik, que ocupa el puesto 55.º en la lista de los mejores tenistas de la Clasificación de la ATP.

Asimismo, el jugador asegura que aún no ha ganado suficiente dinero, ya que en caso contrario, ya estaría retirado.

"Tengo siete tatuajes y cada uno tiene un significado particular en mi vida. El que he asociado al tenis es un esqueleto que tiene una pelota de tenis en la mano, para que refresque a mi memoria que debo soportar este deporte todos los días", explicó el tenista profesional.

Búblik es entrenado por su padre y empezó a jugar al tenis a la edad de 4 años. El tenista representó a Rusia antes de cambiar de nacionalidad en 2016.

