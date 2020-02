Revelan que hay personas infectadas con coronavirus sin síntomas que pueden contagiar la enfermedad

Un grupo de doctores del Hospital Popular de la Universidad de Zhengzhou, en Henan (China) ha revelado que algunas personas infectadas por el nuevo coronavirus covid-19, pero que no presentan los síntomas de la enfermedad, pueden contagiar a otros, según figura un estudio publicado este viernes en Journal of the American Medical Association, informa Reuters.

El Dr. Meiyun Wang y sus colegas explicaron que una mujer de 20 años de Wuhan —el epicentro del brote— viajó el pasado 10 de enero a Anyang para visitar a unos familiares y que, pese a no presentar síntomas del coronavirus, transmitió la enfermedad a cinco personas.

Cuando estos comenzaron a enfermar, los médicos aislaron a la mujer y, aunque no presentaba ningún síntoma, le hicieron la prueba del coronavirus y dio negativo. No obstante, en una prueba posterior la joven dio positivo a la enfermedad.

"Un desafío"

Los autores del estudio sostienen que si se registran nuevos casos, "la prevención de la infección por covid-19 podría ser un desafío".

En opinión de William Schaffner, experto en enfermedades infeccionsas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt (EE.UU), este caso parece demostrar que es posible estar infectado de esta nueva enfermedad sin presentar síntoma alguno. Schaffner cree que las preguntas claves ahora son: con qué frecuencia ocurre este tipo de transmisión y cuando, durante el período asintomático, un infectado da positivo a la prueba del coronavirus.

El covid-19 ya se ha cobrado la vida de 2.345 personas en la China continental, a los que se suman otras quince muertes: cuatro en Irán, tres en Japón, dos en Hong Kong, dos en Corea del Sur y otros cuatro en Taiwán, Filipinas, Italia y Francia.

De los 76.585 casos de coronavirus registrados en todo el mundo desde que empezó el brote el pasado mes de diciembre, 20.659 personas se han recuperado satisfactoriamente.

