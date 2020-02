'Tierra a la vista': El hielo de la Antártida se repliega tras una semana de temperaturas récord (FOTOS)

Las temperaturas récord de los últimos días han causado un importante derretimiento de hielo en el extremo norte de la península Antártica, según lo evidencian imágenes difundidas por la NASA, que muestran dramáticos efectos de la ola de calor.

Las cálidas temperaturas afectaron a la Antártida el pasado 5 de febrero y se prolongaron hasta el día 13, con un récord de 18,3 grados centígrados registrado el 6 de febrero en la base argentina Esperanza, según un comunicado del Observatorio de la Tierra de la NASA.

Las imágenes, captadas el 4 y el 13 de febrero por el instrumento Operational Land Imager (OLI) del satélite Landsat 8, muestran el derretimiento de la capa de hielo en la isla Águila. Las partes azules en la segunda foto son áreas donde el manto de nieve está saturado por el agua debido al derretimiento. En total, la capa de nieve de la isla perdió 106 milímetros entre el 6 y el 11 de febrero.

"No he visto que los estanques de deshielo se desarrollen tan rápido en la Antártida", constató al respecto Mauri Pelto, glaciólogo del Nichols College (Massachusetts, EE.UU.), precisando que, si bien este tipo de eventos ocurren en Alaska y Groenlandia, no son habituales en la Antártida.

Pelto también señaló que ese calor persistente no era típico en la Antártida hasta el siglo XXI, y ahora se ha vuelto más común en los últimos años, siendo esta última ola el tercer evento de derretimiento importante del verano 2019-2020, tras los períodos cálidos en noviembre de 2019 y enero de 2020. De hecho, "más significativo" que el evento de febrero en sí es el hecho de que estos fenómenos ocurran ahora con mayor frecuencia, apunta el experto.

