Giorgio Armani acusa a los diseñadores de moda de "violar" a las mujeres al imponer tendencias que irrespetan sus cuerpos

El modista italiano admitió que a veces ha sido "culpable" de esta situación, pero aseguró que es "un error" del pasado que no pretende repetir.

El modista Giorgio Armani acusó este viernes a los diseñadores de "violar" a las mujeres al proponer prendas de vestir que irrespetan sus cuerpos. Las polémicas declaraciones fueron realizadas este viernes en el marco de la Semana de la Moda en Milán, donde presentó su nueva colección de ropa.

"Las mujeres pueden ser violadas de varias maneras. Tirándolas a un sótano o sugeriéndoles que se vistan de determinada manera: para mí, eso es violar a una mujer ", expresó el magnate italiano tras señalar que "las mujeres continúan siendo violadas por los diseñadores, por nosotros".

Armani criticó a sus colegas y a los periodistas que continúan hablando sobre las tendencias de moda. "Si una mujer camina por la calle y ve un anuncio con una mujer con sus senos y su trasero a la vista y quiere ser así también, es una forma de violarla", continuó el diseñador, tras asegurar que las féminas "se sienten presionadas" por lucir igual.

Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por especialistas de la industria, al considerar que el término empleado no era el indicado.

"La explotación de las mujeres en las imágenes de la moda no es un fenómeno nuevo […] Pero la palabra 'violación' es muy cargada, en cualquier idioma", tuiteó la editora ejecutiva de la revista de moda WWD, Booth Moore.

En una entrevista a The Independent, el empresario italiano explicó que se refería a que ciertas tendencias e imposiciones "no son muy respetuosas con las mujeres". Asimismo, admitió que a veces ha sido "culpable" de esta situación, pero aseguró que es "un error" que no pretende repetir.

El diseñador considera que las mujeres deben tener la opción de "elegir cómo vestirse de acuerdo con su mentalidad y carácter", al tiempo que "tienen en cuenta su físico y su edad, evitando el ridículo".