Liberan en Perú a un acusado por presuntos tocamientos indebidos y horas después lo hallan muerto

La Justicia peruana liberó este viernes a un hombre llamado Jesús Cipriano Ortega Berrocal, que tres días antes había sido arrestado acusado de presuntos tocamientos indebidos en agravio a una mujer, y horas después fue hallado muerto en el distrito de El Agustino de Lima, la capital de Perú, informan medios locales.

El hombre había sido puesto en libertad la semana pasada "por exceso de detención" tras ser arrestado por "haber tocado indebidamente y cometer actos libidinosos" contra dos niños.

Cuando este martes la Policía detuvo a Ortega Berrocal por manosear a Regina Meza Sedano, entre sus pertenencias encontró ropa interior de menores de edad y juguetes sexuales. Pese a sus antecedentes, el juez Piero Lázaro Motta decidió dejarlo en libertad, decisión que fue criticada por la víctima y por los vecinos, que organizaron una manifestación.

Polémica decisión judicial

"Él me va a hacer daño a mí y a mis hijas, él va a hacer daño a muchas personas", aseguró Meza Sedano tras la liberación de su agresor. "¿Qué quiere el juez? ¿Que me viole? ¿Que me mate?", añadió indignada.

El tribunal encargado del caso alegó que el acusado "padece de esquizofrenia", por lo que fue declarado inimputable de acuerdo con un informe del Ministerio de Salud. Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer el móvil del crimen, que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!