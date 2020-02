El coronavirus frena la industria del automóvil en China: Fabricantes extranjeros sufren cada día pérdidas millonarias

El cierre de plantas en Wuhan, epicentro del brote del coronavirus covid-19, afecta a grandes empresas automotrices extranjeras, incluidas Honda, Nissan, General Motors y Renault, cada una de las cuales puede sufrir pérdidas diarias de alrededor de 5,69 millones de dólares, revela Global Times citando fuentes de la industria.

La ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, pasa por ser uno de los principales centros automotrices de China, con plantas de fabricantes de estadounidenses, europeos y japoneses, entre otros. En 2018 más de 1,7 millones de unidades de vehículos valorados en torno a 400.000 millones de yuanes (57.000 millones de dólares) salieron de las líneas de producción de esta ciudad.

Varias semanas para recuperar la producción

Como Wuhan lleva cerrada desde finales de enero, las instalaciones que operan allí y en áreas vecinas han tenido que posponer el reinicio de la producción más allá de las vacaciones extendidas del Año Nuevo Lunar.

Las compañías que operan en Hubei no podrán reanudar sus operaciones hasta el 11 de marzo. Pero incluso si las restricciones en el área de la epidemia no se prolongan por más tiempo, los fabricantes de automóviles extranjeros tardarán varias semanas más en volver a la normalidad, advirtió Li Kuan, gerente del comité organizador de la Exposición Internacional de Autopartes de China (Wuhan), que pronostica que las pérdidas económicas podrían elevarse.

"Incluso después de reiniciarse la producción, también se necesitará aproximadamente un mes y medio para que las empresas conjuntas extranjeras recuperen su capacidad total como antes del ataque del virus", precisó.

"Las existencias se agotarán pronto"

En la misma línea, una fuente de la industria automotriz declaró a Global Times que "algunos proveedores de piezas de Wuhan ahora confían en las existencias", aunque —puntualiza— "las existencias se agotarán pronto". "Otro problema radica en la red de entrega, que no ha vuelto a la normalidad", agregó.

El coronavirus ha demostrado cuánto depende de China la cadena de suministro global, incluida la industria automotriz. Esto podría empujar a los productores globales a buscar proveedores de respaldo como, por ejemplo, la India o Tailandia, para no volver a acumular tantas pérdidas y proteger la marca, sostiene en declaraciones a RT la experta en la industria automotriz Lauren Fix, que asegura que no hay "nadie" que no se haya visto afectado por el brote de una forma u otra.

"A veces puedes encontrar un proveedor de respaldo. Sé que BMW está invirtiendo 2.000 millones de dólares en una fábrica de baterías, porque no quieren depender de China", indicó en el programa 'Boom Bust'.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!