Dimite el presidente de Petroperú tras la difusión de un audio en el que insulta a la ministra de Economía

El presidente de la estatal Petroperú, Carlos Paredes, renunció a su cargo después de que se publicase un audio en el que insultaba a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, por no aceptar que el Estado asumiese una deuda de la refinería de Talara.

"Yo considero que es lo más razonable. Yo ya adelanté esa decisión a altos miembros del Ejecutivo, yo ya mandé mi carta y mañana (en referencia a este lunes) la voy a formalizar", confirmó Paredes en una entrevista a la televisión Canal N, en la que añadió que "es una pena salir en estas circunstancias, pero son las cosas que pasan en la política".

"No me voy molesto, me voy muy orgulloso de lo que hemos hecho", apostilló, mientras explicó que ya conversó con la ministra y aceptó sus disculpas.

En la entrevista, Paredes aseguró que el progreso de Petroperú ha sido "la lucha anticorrupción". "Esta es una venganza de las personas que fueron despedidas por corrupción y que están desesperadas por regresar", consideró.

"Yo hablo así"

Respecto al tono del polémico audio, Pareces aseguró que "no era de rabia". "El tono es de decir 'oye, esto se necesita'. Desgraciadamente yo hablo así", aseveró.

Asimismo, confirmó que pidió los 1.500 millones de dólares a Alva, aunque, según él, no fue para este 2020 porque ya se aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento para ese periodo. Sin embargo, la ministra ha contradicho este último extremo y asegura que Paredes lo solicitó para este año.

El 21 de febrero, el semanario Hildebrandt en sus trece publicó un audio en el que Paredes criticaba a la ministra por no asumir la deuda.

"SE TE CAE TODA LA MIERDA, COJUDA". Finas palabras del presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, dirigidas a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, por no haber querido asumir una deuda de $1,500 millones de ese elefante blanco, según audio obtenido por @ensustrecepic.twitter.com/vRQM3aKSaU — Semanario Hildebrandt en sus trece (@ensustrece) February 21, 2020

"(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los 1.500 millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das la plata, vas a quedar como responsable", dijo Paredes a su interlocutor, del que se desconocen más datos.

El mismo día, la ministra expresó su rechazo. "Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación. No olvidemos nunca que el respeto es pieza clave de cualquier sociedad", escribió en su Twitter.

Alva aclaró que "no era legal ni financieramente viable" que el Ministerio de Economía y Finanzas efectuase ese aporte de capital a Petroperú "en el presente ejercicio fiscal". "Un gasto de dicha magnitud no ha sido presupuestado ni aprobado en la ley", añadió.

Por su parte, el primer ministro, Vicente Zeballos, también condenó entonces las palabras de Paredes. "Obviamente, innoble e impropio de un funcionario de Estado. Nuestra solidaridad con la señorita ministra María Antonieta Alva", sostuvo.