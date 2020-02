López Obrador ofrece un "premio y protección" a los empresarios que confiesen que sobornaron para conseguir licitaciones

"El que venga aquí y me diga: Tuve que 'mocharme' [dar un soborno] para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio", dijo el presidente.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que para combatir la corrupción su administración otorgará un "premio y protegerá" a aquellos empresarios que confiesen que pagaron sobornos para conseguir una licitación.

"El que venga aquí y me diga: Tuve que 'mocharme' [dar un soborno] para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio. Y siempre va a a tener oportunidad de participar en licitaciones", comentó en su habitual rueda de prensa matutina.

López Obrador pidió así "ayuda" para que se acaben los sobornos. "Nada de dar dinero para tener obras para tener contratos", dijo.

"No se trata de leerles la cartilla"

Ahora, según el presidente, los contratos que se ganan con el Gobierno Federal son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para ver quiénes son y de dónde vienen. Se analiza, dijo, "si se trata de empresas extranjeras" y "si están acusadas de malos manejos". "Todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien", añadió.

El mandatario destacó que no se trata de "leerles la cartilla". "No se confundan. No es lo mismo, porque se degeneró tanto, había tanta corrupción en la construcción, que las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros (...) y le sacaban al Gobierno todo lo que querían", sentenció.

Y a las empresas extranjeras, el presidente advirtió que "México no es tierra de conquista". "Eso se terminó, se acabó. Por eso es el enojo de algunos, incluso de la prensa internacional", subrayó.