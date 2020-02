Vanessa Bryant habla por primera vez en público y se despide de su marido con un conmovedor discurso

La esposa de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant, Vanessa, ofreció un conmovedor discurso este lunes durante la ceremonia organizada para dar el último adiós a su marido y a su hija Gianna, fallecidos a finales de enero en un accidente de helicóptero.

Frente a más de 20.000 personas, Vanessa Bryant habló por primera vez en público desde la tragedia y recordó a sus seres queridos con anécdotas y algunos detalles e intimidades de su vida familiar. La primera parte de su alocución la dedicó a Gigi, como cariñosamente era conocida su hija, a quien describió como "un alma increíblemente dulce y gentil" que, aunque era "la niña de papá", le demostraba a su madre que la amaba. "Era una de mis mejores amigas", afirmó la viuda del fallecido Bryant.

La madre destacó que su pequeña era una gran atleta y tan "competitiva" como su padre. Tenía confianza en sí misma, pero no era "arrogante" y ayudaba y enseñaba a los demás, destacó. Asimismo, aseguró que Gigi, de 13 años, se habría podido convertir en "la mejor jugadora de la WNBA", haciendo gran diferencia en el baloncesto femenino porque estaba motivada para "cambiar la forma en que todos ven a la mujeres en los deportes".

Bryant habló de todo aquello que infortunadamente no podrá compartir con su niña. "No podremos ver a Gigi ir a la escuela secundaria con Natalia [la hermana mayor]. No podré decirle cuán hermosa se ve el día de su boda (…) Estaba tan llena de vida y tenía mucho más que ofrecer a este mundo. No puedo imaginar la vida sin ella", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada.

"Dos personas perfectamente imperfectas"

Hablando sobre Kobe, Vanessa lo recordó más allá del "feroz competidor en la cancha" que era y reveló algo de su lado tierno y paternal. "No podía verlo como una celebridad ni como un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de mis hijos. Él era mío. Él era mi todo", aseguró.

La viuda habló de la "increíble historia de amor" que mantuvo con su "alma gemela" desde que ella tenía 17 años a través de la cual se convirtió en su "mejor amiga y confidente y protectora". Destacó lo romántico y detallista que era. "Nos amábamos con todo nuestro ser. Dos personas perfectamente imperfectas que formaron una hermosa familia y criaron a nuestras dulces y maravillosas chicas", añadió.

Bryant aseguró que, un par de semanas antes de la catástrofe aérea, la estrella de Los Angeles Lakers le había enviado un mensaje diciéndole que deseaba que ambos pasaran más tiempo juntos sin sus hijos porque "nunca" habían tenido la oportunidad de hacerlo debido a sus responsabilidades paternales y cotidianas. "Kobe quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalia se hiciera cargo de su empresa y que viajáramos juntos por el mundo", confesó.