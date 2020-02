VIDEO: Viceministro iraní de Salud tose y se seca la frente durante una rueda de prensa sobre el coronavirus, un día antes del anuncio de su infección

Este 25 de febrero se dio a conocer que el viceministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi, ha sido diagnosticado con el nuevo coronavirus.

Previamente, Harirchi y el portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabiei, brindaron este lunes una rueda de prensa sobre la propagación del virus en el país. Una grabación muestra cómo Harirchi se secó el sudor de la frente varias veces, se limpió la nariz y tosió.

El viceministro de Salud de Irán, Iraj Harirchi, ha dado positivo por el nuevo coronavirus - https://t.co/vgZtdcf43l "Tenía fiebre ayer. Las pruebas dieron positivo la noche anterior. Me he aislado", afirmó pic.twitter.com/wL1ZQHDbdr — RT en Español (@ActualidadRT) February 25, 2020

En dicha comparecencia, el viceministro tachó de "falsas e incorrectas" las declaraciones de un parlamentario iraní, quien aseguró que solo en la ciudad de Qom ya habían muerto 50 personas por el coronavirus. "Si la mitad o la cuarta parte de este número es correcta, renunciaré a mi cargo", aseveró.

Además, Tasnim publicó este martes un fragmento de la entrevista que Harirchi concedió a la agencia, durante la cual el político también tosió y presuntamente se limpió la nariz.

🎥 علائم کرونایی که دیشب دکتر حریرچی در برنامه گفتگوی ویژه داشت#کروناpic.twitter.com/DVS6iYcG5p — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) February 25, 2020

De acuerdo con un portavoz del Ministerio, citado por Reuters, Harirchi ahora está en aislamiento.

Declaración del viceministro

"Tenía fiebre ayer. Las pruebas dieron positivo la noche anterior. Me he aislado. Solo hace pocos momentos, me dijeron que llegó la última prueba. Empezaré a tomar medicamentos", afirmó Harirchi en un video publicado en las redes sociales. En el mismo video, el político, que en los últimos días ha estado facilitando información sobre el nivel de propagación del covid-19 en Irán, aseguró que lo "derrotarán".

Según los últimos datos, 16 personas han fallecido en la República Islámica a causa del coronavirus, mientras que el número de infectados ha superado los 90.