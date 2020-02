López Obrador: "¿Saben quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que su Gobierno respeta a las mujeres. No obstante, acusó a los conservadores de involucrarse en el movimiento feminista porque están en contra de su Administración.

"Estamos a favor de las mujeres, no somos machistas, venimos de un movimiento de izquierda. ¿Saben quiénes son los machistas y los que discriminan? Los conservadores", dijo el mandatario durante su habitual conferencia matutina.

"Si tienen problemas con nosotros [los conservadores] que no se disfracen de feministas, es inmoral meterse en un movimiento legítimo porque están en contra de nosotros", agregó.

Hace una semana, en medio de la conmoción por los recientes feminicidios, López Obrador pidió a las feministas no pintar las puertas ni las paredes durante las protestas. Tras el asesinato de Fátima, una niña de 7 años, algunas mujeres pintaron en las paredes de la residencia oficial frases como "¡México feminicida!".

Este martes, López Obrador se mostró a favor de la libre manifestación, pero reiteró que lo único que pide su Gobierno es: "No a la violencia, no a la manipulación, no al oportunismo".

"Los conservadores se volvieron feministas y nosotros machistas", dijo el presidente este día, en tono sarcástico.

Tras mencionar que ha apoyado la igualdad de género en su Gabinete, en el Congreso y en los candidatos a puestos de elección popular, López Obrador destacó que la mayoría de las beneficiarias de las becas y programas sociales son mujeres. No obstante, en este país, el 51,4 % de la población son mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"Hay igualdad, eso demuestra que no es un Gobierno machista", dijo López Obrador.

