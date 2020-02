Trump advierte que podría haber "sanciones muy graves" contra Venezuela

El mandatario aseguró que su Gobierno observa "muy de cerca" lo que ocurre en el país suramericano y que no le gusta "para nada" lo que está pasando.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este martes que "podría haber sanciones muy graves" contra Venezuela porque su Gobierno está observándola de cerca y no le gusta "para nada" lo que está pasando.

El mandatario, que hizo esta aseveración desde Nueva Delhi, en una rueda de prensa al final de su visita a India, expresó: "Estamos observando a Venezuela muy de cerca, no nos gusta para nada lo que está pasando".

Así, advirtió que "podría haber sanciones muy graves" y que lo que ocurre en el país latinoamericano "es tan triste que la gente se muere de hambre".

"Es increíble lo que ha sucedido en Venezuela"

Trump, quien desconoce al Gobierno de su par venezolano, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela era un "país rico hace 15 años y muy rico hace 20 años; el más rico de toda América del Sur", y que "cuando miras hoy no tienen agua, no tienen alimentos básicos, no tienen medicina". "Es increíble lo que ha sucedido en Venezuela", añadió.

Las relaciones entre Venezuela y EE.UU. han sufrido una escalada de tensiones luego de que Washington reconociera al diputado opositor Juan Guaidó como "presidente encargado", tras su autoproclamación en una plaza pública hace un año, y afirmara que "todas las opciones estaban sobre la mesa" para resolver la crisis.

Desde la Casa Blanca se han intensificado las medidas coercitivas unilaterales —que han causado pérdidas entre los 40.000 millones y los 100.000 millones dólares, según voceros oficiales— contra el país suramericano como una manera de presión para deponer a Maduro.