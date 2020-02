La cantante Duffy revela que fue violada, drogada y secuestrada varios días

La cantante británica Aimee Anne Duffy, más conocida como 'Duffy', ha revelado que fue violada y drogada, y que por eso durante varios años ha permanecido alejada del mundo de la música.

"No se imaginan la cantidad de veces que pensé en escribir esto (…) Muchos de ustedes se han preguntado qué me pasó, dónde desaparecí y por qué", escribió Duffy este martes en su cuenta de Instagram. "Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y me sentí increíble al finalmente poder hablar", agregó.

"Estoy bien y a salvo ahora, fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó tiempo. No hay una forma ligera de decirlo. Pero puedo afirmar que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente", manifestó la artista.

En las próximas semanas dará más detalles

En la publicación, Duffy no especifica sobre el lugar, fecha ni autor de la agresión, pero adelantó que en las próximas semanas publicará una entrevista en la que dará a conocer más detalles de esos hechos e intentará responder a las preguntas de sus seguidores.

Duffy arrasó en el mundo musical, cuando en el 2008 publicó su primer disco 'Rockferry', que contenía el éxito 'Mercy'. Dos años después lanzó su segundo álbum, que no tuvo el éxito esperado y la artista se retiró de la vida pública, apareciendo tan solo como actriz de reparto en una película en el 2015.

En el 2009, obtuvo un premio Grammy al mejor álbum de pop vocal por 'Rockferry' y también fue nominada en las categorías de mejor artista nuevo y mejor interpretación vocal pop femenina por 'Mercy'.