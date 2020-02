Trump alaba el "gran trabajo" de su gobierno respecto al coronavirus y se jacta de que "de momento no hay ni un solo muerto" por el covid-19 en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado este miércoles un mensaje en Twitter donde alabó a la Administración, que según él, está llevando a cabo "un gran trabajo" junto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) a la hora de enfrentar el covid-19 y evitar que se produzcan muertes en su país.

"Los CDC y mi administración están haciendo un gran trabajo al manejar el coronavirus, incluido el cierre temprano de nuestras fronteras a ciertas áreas del mundo", escribió el mandatario. "Hasta ahora, por cierto, no hemos tenido ni una muerte. ¡Mantengámoslo de esa manera!".

Asimismo, Trump no pudo resistirse a no mencionar en su tuit al Partido Demócrata, que como afirmó en el mensaje, nunca está satisfecho con las acciones del Gobierno y no reconocería sus méritos sí acabaran con la propagación del virus.

"No importa qué tan bien lo hagamos, sin embargo, el punto de discusión de los demócratas es que nos está yendo mal. Si el virus desapareciera mañana, dirían que hicimos un trabajo realmente pobre e incluso incompetente", señaló el inquilino de la Casa Blanca.

EE.UU. cuenta con 57 casos confirmados de covid-19, mientras que a nivel mundial han muerto 2.762 personas y el número de casos supera los 81.000.