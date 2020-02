La psicosis por el coronavirus arrasa en España con las mascarillas que necesitan pacientes oncológicos y con otras patologías

La alarma social generada por la propagación del coronavirus en Europa está haciendo que se agoten algunos productos en las estanterías de los supermercados españoles y que otros hayan multiplicado su precio en las plataformas de comercio online.

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya declarado el Covid-19 como una emergencia de salud pública, en España,se están agotando mascarillas y geles desinfectantes. Así, por ejemplo, Mercadona, el supermercado que acapara el 25 % de la cuota de mercado en el país de las grandes distribuidoras, ha agotado sus existencias de geles desinfectantes en varios de sus establecimientos, aunque se asegura que serán repuestos próximamente.

Las mascarillas se han acabado en muchas farmacias del país, como por ejemplo las ubicadas en el barrio de Usera, en Madrid, donde reside la mayor parte del colectivo chino de la capital del país. Según ha alertado la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, la demanda de mascarillas se ha disparado un 10.000 % en el país.

Los sanitarios alertan del perjuicio para otros pacientes con enfermedades graves

Desde el ámbito sanitario se ha insistido en los últimos días en que los ciudadanos sanos no deben comprar ni usar mascarillas. Así, por ejemplo, Héctor Castiñeira, conocido en Twitter como @EnfermeraSaturada, enfermero dedicado a la divulgación, ha reiterado que no se compren estos productos, porque además de no ser necesarios, hacen que no estén disponibles para enfermos, como los oncológicos, que sí los necesitan.

Por favor, dejad de comprar mascarillas que no necesitáis.Quienes sí las necesitan, por ejemplo, son algunos pacientes oncológicos (y no por el coronavirus).Cuando van a la farmacia a comprarlas, como hacían siempre, no hay porque las habéis agotado con vuestra histeria. — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) February 24, 2020

No es el único. Estos días prácticamente todos los profesionales del ámbito de la salud que tienen presencia en las redes sociales, han utilizado ese altavoz para alertar sobre la histeria que está creando este nuevo tipo de coronavirus.

Me han pasado esto y sí pic.twitter.com/Jm2wMoExdi — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) February 25, 2020

En la misma línea se ha manifestado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, que ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar las últimas noticias relacionadas con la expansión de la enfermedad originada en China.

Así, Simón ha reiterado que "las mascarillas no son necesarias" y que hay que relativizar el concepto de pandemia, habida cuenta de la interconectividad que hay actualmente, con ciudadanos viajando constantemente de unos países y continentes a otros.

Simón ha comparecido después de que en España se hayan confirmado nueve casos activos en las últimas 36 horas: dos pacientes en Madrid, uno en Castellón, dos en Barcelona y otros cuatro en la isla canaria de Tenerife. Todos ellos habían estado en las últimas semanas en Italia, donde se contagiaron. Por el momento, no se ha conocido ningún contagio dentro de las fronteras españolas.

El responsable del Ministerio también ha querido hacer un llamamiento a la calma. El nuevo virus tiene una letalidad fuera de China de alrededor del 1 %, similar a la de la gripe común, que en la última campaña en España causó la muerte de más de 6.000 personas.

Las mascarillas desplazan al Satisfyer

Como dato curioso, se da la circunstancia de que el Satisfyer, que ha sido un producto estrella prácticamente desde que salió al mercado, ha sido desbancado del primer puesto de venta de Amazon España en la categoría 'salud y cuidado personal'. Así, este 26 de marzo, distintos tipos de mascarillas ocupan el puesto número 1, 3, 5, 6 y 10, relegando al 2 y 4 al famoso artilugio íntimo. Las toallitas desinfectantes se quedan en el 7.

