Brasil, sobre el primer caso de coronavirus: "Es una gripe más que la humanidad tendrá que pasar" (VIDEO)

El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, destacó que no cerrarán las fronteras tras el primer caso registrado en el país. "Eso no tiene ninguna eficacia", dijo.

El ministro de Salud de Brasil, Luiz Henrique Mandetta, hizo este miércoles un llamado a la calma a la población tras la confirmación de un caso del nuevo coronavirus en este país. "Es una gripe más que la humanidad tendrá que pasar", aseguró.

Mandetta aseveró que no hay posibilidad de cerrar las fronteras en un mundo globalizado. "El mundo no tiene fronteras. También me preguntaron: '¿Por qué es que no cierran las fronteras?' Eso no tiene ninguna eficacia. Esto es una gripe más que la humanidad tendrá que pasar", destacó.

El ministro se mostró durante toda la jornada confiado. "Con seguridad vamos a superar esa situación invirtiendo en investigación, ciencia y con informaciones claras", añadió.

Por otro lado, el titular de Salud explicó que se están tomando todas las medidas necesarias. "Lógicamente, como hicimos un cálculo por población, hemos iniciado por el estado de Sao Paulo [12,2 millones de habitantes], que es el estado con mayor población, pero todos los estados recibirán equipamiento de protección individual".

Primer caso

El brasileño infectado, de 61 años, volvió de la región italiana de Lombardía, la más afectada por el virus en ese país, el 21 de febrero. Italia es el país europeo que ha registrado el mayor brote del covid-19 fuera de Asia, con 12 muertos y más de 320 casos confirmados.

Durante los primeros días, no presentó síntomas e incluso participó en una reunión familiar. En estos momentos, 30 de sus familiares se encuentran en observación.

No fue hasta el martes, 25 de febrero, que el hospital Albert Einstein de Sao Paulo recibió una notificación sobre un caso sospechoso, que después se ha confirmado como positivo. El afectado se encuentra en cuarentena domiciliar.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado más de 80.000 casos de infección por el coronavirus en 33 países del mundo.

Hans Kluge, el director de la OMS, aseguró que "no hay necesidad de entrar en pánico", y destacó que la tasa de mortalidad es de alrededor del 2 % en todo el mundo y de un 1 % en China, donde fueron registrados el 96,5 % de los casos globales.