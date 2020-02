EE.UU. advierte que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible hasta dentro de un año

La vacuna contra el covid-19 no estará disponible hasta al menos dentro de un año, ha afirmado este miércoles Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. y miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de Trump.

Debido al largo ciclo de ensayos, "todavía no sería aplicable a la epidemia a menos que se espere entre un año y un año y medio", advirtió Fauci durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre el brote del coronavirus. No obstante, admitió que un medicamento llamado 'remdesevir' "tiene actividad antiviral en modelos 'in vitro' y animal" y ya está siendo probado.