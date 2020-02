Holograma de Whitney Houston comienza su gira mundial y reaviva la polémica sobre cantantes fallecidos que 'siguen' ofreciendo conciertos

Los fanáticos del talento de la mítica estrella estadounidense, Whitney Houston —que falleció en 2012 a los 48 años de edad—, ahora tienen la oportunidad de volver a asistir a sus conciertos, ya que este martes se ha iniciado una gira protagonizada por un holograma de la cantante.

'Una noche con Whitney' se estrenó en la ciudad de Sheffield (Reino Unido) y se espera que su doble digital lleve sus "conciertos" por Europa, México y EE.UU..

"Ahora es el momento adecuado", dijo Pat Houston, cuñada de la cantante y exgerente, que está produciendo el programa en colaboración con la compañía BASE Hologram. "Sé que estamos haciendo todo lo correcto en este momento".

Para poder elaborar una representación digital de la cantante, se utilizó un programa que pudo crearla a partir de un doble de cuerpo, múltiples actuaciones de Houston y nuevas tecnologías digitales.

"Creamos el holograma de la misma manera que lo hicieron con Carrie Fisher en la película 'Rogue One: A Star Wars Story'", dijo Marty Tudor, el director ejecutivo de BASE Hologram, que ya 'revivió' a artistas como Roy Orbison y Maria Callas. "Es largo, es tedioso, es un proceso grande y complicado, pero creo que funcionó".

La actuación contaba con cinco integrantes de una banda musical, dos vocalistas de apoyo y cuatro bailarines. La réplica de Houston apareció en el escenario y se dirigió al público: "Bienvenido a Whitney Houston, muy en vivo", recoge The Telegraph.

Durante el concierto los espectadores pudieron escuchar algunas de las canciones más emblemáticas de la estrella fallecida, como 'How Will I Know', 'Greatest Love of All', 'I Wanna Dance With Somebody' y 'I Will Always Love You' de la película de 1992 'El guardaespaldas'.

Reacciones del público

No obstante, la actuación generó controversia en la sociedad. Muchos expresaron su negativa ante el uso de la imagen de la fallecida cantante para obtener bienes económicos y lo tacharon de "explotación". Incluso, la propia prima de la artista, la cantante Dionne Warwick, mostró indignación por la gira.

"Estoy muy molesta por eso. Muy molesta", reveló la mujer. "Apenas hablé ayer con Clive [Davis, el exdirector de la discográfica Arista] sobre eso, y está bastante enojado por eso. Simplemente no puede suceder. Simplemente no puede", agregó Warwick.

"Absolutamente disgustado con la gira de hologramas de Whitney Houston", escribió un usuario de Twitter. "Su familia debería estar avergonzada de que la estén explotando una vez más.", señala la publicación.

"En la vida, Whitney Houston fue explotada por todos a su alrededor. Entonces, ¿por qué pasar al más allá tiene que hacer alguna diferencia cuando todavía hay dinero por hacer?", escribió el crítico, Alun Palmer.

"Este holograma de Whitney Houston me da escalofríos. Se siente más como una manera de ganar dinero con ella que como un homenaje a su memoria", opina otro usuario.

Además, algunos criticaron la calidad del espectáculo y compararon la actuación del doble de Houston con los videojuegos.





Otros incluso, opinaron que tiene poca semejanza con la fallecida cantante y encontraron que se parece más a otras artistas: "Pensé que este holograma de Whitney Houston era Halle Berry".

"Esta mujer no es Whitney. No conozco a esta mujer", reza un comentario.

Pero a pesar de las críticas, muchos espectadores disfrutaron del show y en los videos del concierto se puede ver que la sala está llena. Además el público no pudo resistirse y se levantó de sus asientos para cantar y bailar junto a la artista virtual. Tras el espectáculo, algunos pasaron a expresar sus emociones en las redes.

"GUAU... ¡Así que #AnEveningWithWhitney fue increíble! La única canción que no cantó fue 'One Moment In Time'", confesó un internauta.

"¡¡¡Dios mío, quiero ir a ver la gira de hologramas de Whitney Houston!!!", escribió otro.

No es la única

Los hologramas cada vez están ganando más terreno en la indústria de la música. Grandes artistas fallecidos como Roy Orbison, la diva de la ópera Maria Callas o Prince ya cuentan con un doble que permitió al mundo disfrutar de sus conciertos de nuevo.

De esa manera, en 2012 Snoop Dogg y un holograma de Tupac Shakur se presentaron en el escenario durante el Festival de Música y Artes de Coachella en California (EE.UU.). Aquella vez fue la compañía Digital Domain la que hizo posible la reaparición del mítico rapero.

Dos años después, en 2014, Michael Jackson apareció ante el público en la ceremonia de los premios Billboard Music Awards celebrada en EE.UU. El Rey del Pop presentó 'Slave to the Rhythm', canción que grabó en 1991.

Por último, la auténtica estrella del pop en Japón no es una mujer real sino un holograma. Hatsune Miku triunfa con su imagen virtual y sus conciertos llenan estadios en Japón.

