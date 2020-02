Más de 1.300 quejas llovieron sobre la actuación de Shakira y Jennifer López en la Super Bowl, acusándola de "provocativa" y "pornográfica"

Dos artistas latinas, Shakira y Jennifer López, protagonizaron el espectáculo que amenizó la media parte de la final de la NFL, la Super Bowl, el mayor evento deportivo de EE.UU que tuvo lugar el 2 de febrero.

Durante el evento, la colombiana y la estadounidense de origen puertorriqueño subieron al escenario en el estadio Hard Rock de Miami (Florida) y cantaron una mezcla de sus 'hits' más grandes, desde 'Whenever, Wherever' y 'Hips Don't Lie' de Shakira hasta 'Jenny From The Block' y 'On The Floor' de JLo.

No obstante, no todos quedaron satisfechos con la actuación y tras el evento: la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) recibió 1.312 quejas de 49 estados de EE.UU. El único estado que estuvo satisfecho fue Vermont, en cambio, el que más quejas envió fue Texas, desde donde llegaron 140, recoge WFAA.

En general, los telespectadores se quejaron del explicito carácter sexual, al considerar que no era apto para familias y sobre todo, para los niños, que en aquel momento estaban frente a las pantallas para ver el partido del año.

Los nombres y otra información de identificación de los emisores fueron eliminados de las quejas de la FCC antes de hacerse públicas.

"Pornografía legalizada que no debería haberse reproducido durante el tiempo en que los niños estaban mirando", señala una queja enviada desde Carolina del Sur.

"El espectáculo de medio tiempo tuvo escenas provocativas, bailando en la barra, mostrando nalgas y haciendo zoom en el área de la entrepierna. Tenemos dos hijas, de 6 y 2, que fueron expuestas a esas imágenes pornográficas. Este tipo de actuaciones se deben prohibir en los eventos que los niños están viendo", dice otro escrito.

"El show de medio tiempo de la Super Bowl 2020 de la NFL fue desagradable e inapropiado. Para ser un evento familiar, esto es increíblemente ofensivo para las mujeres, y apoya el tráfico sexual humano", escribieron desde la ciudad de Weiser, en Idaho.

"El programa de medio tiempo transmitido por la cadena de televisión durante la cobertura del Super Bowl de Fox Network fue completamente inapropiado, indecente y estaba al límite pornográfico. La cámara se acerca a la entrepierna casi desnuda de la cantante Jennifer López, los trajes no eran adecuados para visualización familiar. Se sabía bien que los niños verían el juego con sus padres", reza otra publicación.

No obstante, no es la primera vez que los espectadores muestran su desacuerdo con el espectáculo en dicho evento. Así en el 2004, la FCC recibió 540.000 quejas por la actuación de Justin Timberlake y Janet Jackson, cuando el pecho de la cantante fue expuesto al público.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!