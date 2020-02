Confirman 327 nuevos casos de coronavirus en China y el número total de muertes se eleva a 2.788

La Comisión Nacional de Salud de China anunció la detección de 327 nuevos casos de personas infectadas con coronavirus en su territorio continental hasta este 27 de febrero, informa la agencia Reuters.

Según los datos reportados por el organismo, el 26 de febrero se registraron otros 433 pacientes afectados por ese virus mortal. En total, ya son 78.824 los casos confirmados de infectados en todo el país.

Por otra parte, la cifra de muertos llegó a 2.788 este jueves, tras constatarse 44 fallecimientos más que el día anterior.

La Organización Mundial de la Salud, por el momento, no ha calificado esta epidemia de pandemia, ya que no se trata de una "propagación incontenible global de este coronavirus" y no hay muertes a gran escala. No obstante, su presidente, Tedros Adhanom, afirmó recientemente que "estamos en un punto decisivo" en la epidemia de coronavirus y "ningún país" debería asumir que no tendrá casos, porque sería "un error fatal".

Más información, en breve.