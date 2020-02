Plácido Domingo aclara que sus disculpas tras las acusaciones de acoso causaron una "falsa impresión": "Nunca me comporté agresivamente con nadie"

"Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie", escribió el tenor en un comunicado publicado en su página de Facebook.

El cantante de ópera Plácido Domingo, envuelto en un escándalo sexual, ha querido añadir aclaraciones a sus recientes disculpas que emitió esta semana a las docenas de mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada.

A pesar de haber comunicado previamente que asumía "plena responsabilidad por sus acciones", ahora el cantante sostiene que sus palabras fueron malinterpretadas y causaron una "falsa impresión".

"Siento que debo emitir una declaración adicional para corregir la falsa impresión generada por mi disculpa en algunos de los artículos que informaron sobre la investigación de AGMA [Sindicato de Artistas Musicales de EE.UU.]", escribió el tenor este jueves en un comunicado publicado en su página de Facebook.

El artista español señaló que su disculpa fue "sincera" y "de todo corazón", y nunca tuvo intenciones de "lastimar u ofender a nadie". Asimismo, Domingo negó las acusaciones y sostuvo que nunca tuvo un comportamiento "agresivo".

"Pero sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie. Al contrario, he dedicado gran parte de mi medio siglo en el mundo de la ópera a apoyar la industria y promover la carrera de un sinnúmero de cantantes", afirmó el cantante.

Las disculpas del Domingo

Anteriormente, el propio Domingo afirmó en un comunicado que en los últimos meses se ha "tomado tiempo para reflexionar sobre las acusaciones que varias colegas han hecho" en su contra y que "lamenta de verdad el dolor" que causó a estas mujeres. "Acepto plena responsabilidad por mis acciones, y he aprendido de esta experiencia", subrayó.

El cantante indicó que "algunas mujeres podrían haber tenido miedo a expresarse con sinceridad, debido a una preocupación sobre que sus carreras se vieran afectadas negativamente" y opinó que "nadie debería tener que sentirse nunca de esa forma".

Acusaciones contra el artista español

El famoso tenor emitió sus disculpas después de que este martes se hiciera pública la investigación del Sindicato de Artistas Musicales de EE.UU. (AGMA), que apuntaba a que Domingo cometió acosos sexuales y abusó de su poder mientras estaba en la dirección de la Ópera Nacional de Washington y en la de Los Ángeles.

Además, se reportó que en la pesquisa fueron recogidas las declaraciones de 27 personas que afirmaron haber sido víctimas o testigos del comportamiento sexualmente inapropiado por parte del artista español en las décadas de 1990 y 2000, y otras 12 que señalaron conocer su reputación al respecto.

Cancelación de actuaciones

Debido al escándalo que rodeó su nombre, el cantante se vio obligado a cancelar una serie de sus actuaciones, entre las que se encuentran las de la ópera 'La Traviata', que iba a representarse en el Teatro Real de Madrid entre el 9 y el 23 de mayo y la de 'Luisa Fernanda' que debía de celebrarse en el Teatro de la Zarzuela entre el 14 y 15 de mayo.