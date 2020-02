VIDEO: Niño que perdió a sus padres en el aluvión de Cuzco pide ayuda al presidente de Perú para continuar sus estudios

Un niño de 10 años se ha dirigido al presidente de Perú, Martín Vizcarra, para pedirle apoyo. Lo ha hecho a través de un video que ha sido colgado en la red social Facebook y que en pocas horas se ha hecho viral.

El niño se llama Danilo Usiel y explica que perdió tanto a su padre como a su madre en el aluvión que tuvo lugar el pasado domingo 23 de febrero en el distrito de Santa Teresa. Desde entonces el pequeño, que vive en la comunidad de Totora, sector Hornopampa, ha quedado al cuidado únicamente de su tío.

Danilo suplica al presidente de la República y a los ministros que le apoyen para terminar sus estudios: "Yo quiero estudiar, quiero terminar mis estudios y quiero ser alguien en la vida", dice el niño casi entre sollozos.

"Yo he perdido a mi mamá y a mi papá, yo le pido señor presidente que me apoye porque a mí solo me está apoyando mi tío hasta este momento", repite el menor en varias ocasiones durante la grabación.

Precisamente, el sector Hornopampa, en el distrito cusqueño de Santa Teresa, es uno de los más afectados por el desastre natural que dejó alrededor de 1.500 personas damnificadas, entre las cuales, al menos cuatro muertos y 13 desaparecidos.