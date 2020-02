VIDEO, FOTOS: Rescatan en Colombia a un león tan demacrado que ni siquiera puede levantarse

Júpiter, un león que se ha vuelto viral en Colombia tras conocerse que está tan demacrado que ni siquiera puede levantarse, fue trasladado este jueves a la ciudad de Cali, donde creció.

En 1999, cuando el felino tenía apenas tres meses de vida, la ambientalista Ana Julita Torres lo rescató de un circo donde no solo lo habían explotado, sino también le causaron daños físicos, como arrancarle sus garras, según recoge el periódico El Espectador.

Desde entonces, Torres y Júpiter, que vivía en el refugio ambiental Villa Lorena en Cali, no se separaron. No obstante, en 2017 el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) declaró que el espacio no contaba con las condiciones óptimas para sostener a los animales que allí habitaban, y Júpiter fue trasladado al zoológico Los Caimanes, en la ciudad de Montería.

Esta es la situación de Jupiter, un León que fue trasladado desde el Refugio Villa Lorena en #Cali a un zoológico de Montería. Buscan repatriarlo hasta la capital del Valle para intentar salvar su vida. pic.twitter.com/JTzR0GzIoT — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) February 25, 2020

Recientemente la historia dio un nuevo giro luego de que Ana Torres decidiera visitar a su 'niño' y encontrara que el animal estaba en estado crítico. "Yo llegué y encontré a Júpiter casi muerto. Pesaba 90 kilogramos, cuando inicialmente estaba en 260", relató la ambientalista a medios locales.

Ya en el guacal ," Jupiter " de regreso a su casa en Cali, de donde jamás debió haber salido y haber caido en manos de irresponsables que lo llevaron a la desnutrición y maltrato . pic.twitter.com/4iIjldbbKH — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) February 27, 2020

Tras los primeros exámenes veterinarios, el león fue diagnosticado con anemia y fallas en los riñones y el hígado, por lo que su antigua cuidadora denunció a través de las redes sociales las malas condiciones en las que este se encontraba y anunció que se proponía lograr que fuese llevado nuevamente a Cali.

El DAGMA se puso al tanto de la situación y con la ayuda de la Fuerza Aérea colombiana trasladó este jueves al animal al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Cali. De momento, Júpiter se encuentra estable y sigue siendo atendido por médicos veterinarios y sometido a exámenes clínicos.

Jupiter es un paciente muy delicado necesita de todos respeto y cuidado . Vamos hacia su hogar temporal el vivero municipal . Allí se realizará una rueda de prensa pic.twitter.com/Du3gXCWyGH — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) February 27, 2020

No está claro por qué el león ha perdido tanto peso. La Fiscalía de Colombia inició una investigación por el presunto maltrato de Júpiter en el zoológico Los Caimanes.

Mientras tanto, la Alcaldía de Cali se plantea la construcción de un lugar óptimo para la permanencia definitiva del felino.