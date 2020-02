El número de muertos por coronavirus en China continental asciende a 2.835 personas

Las autoridades chinas reportaron este viernes 47 nuevas muertes por el covid-19 en la parte continental del país, aumentando el número total de víctimas fatales a 2.835 personas, según recoge Reuters.

Además, fueron confirmados 427 nuevos casos de infección por el virus, lo que eleva el número total a 79.251 casos en China continental.

En la provincia de Hubei, el epicentro del brote, se reportaron 45 nuevas muertes, mientras que en su capital, Wuhan, murieron 37 personas. Entre tanto, más de 39.000 personas en China se han recuperado de la enfermedad. Este número supera el de los casos activos del covid-19.

Este viernes, el presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, declaró que el riesgo de propagación y el impacto de coronavirus ahora son muy altos en "todo el mundo". "No estamos subestimando el riesgo, es por eso que hoy dijimos que el riesgo global [de coronavirus] es muy alto; lo aumentamos de alto a muy alto", señaló Ghebreyesus.

Por el momento, la OMS no ha calificado esta epidemia de pandemia, ya que no se trata de una "propagación incontenible global de este coronavirus" y no hay muertes a gran escala. Pero Ghebreyesus afirmó anteriormente que "estamos en un punto decisivo" en la epidemia del covid-19 y "ningún país" debería asumir que no tendrá casos, porque sería "un error fatal".