Pasajeros del MSC Meraviglia desembarcan en la isla mexicana de Cozumel después de descartarse el coronavirus

Los 4.500 pasajeros y 1.500 tripulantes del crucero turístico italiano 'MSC Meraviglia' lograron desembarcar este viernes en la isla mexicana de Cozumel, tras haber esperado más de 24 horas en el mar hasta que las autoridades de ese país descartaran casos de coronavirus (COVID-19).

El barco logró llegar a puerto después de haber sido rechazado por las autoridades de Jamaica e Islas Caimán. Las autoridades sanitarias de México detallaron que solo fueron diagnosticados dos pasajeros con Influenza.

"Las pruebas de laboratorio realizadas a dos pasajeros del crucero en Cozumel confirmaron Influenza. Esta es una enfermedad viral común en todo México. Las acciones de sanidad confirman la solidez del sistema de vigilancia epidemiológica", aseguró Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de estado mexicao Quintana Roo, al que pertenece la isla Cozumel.

Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, explicó que el análisis de los casos fue realizado en coordinación con el departamento de epidemiologia Federal. "No hay ningún síntoma de coronavirus", reiteró.

Al respecto, el director ejecutivo de 'MSC Meraviglia', Rick Sasso, exhortó a países como Jamaica e Islas Caimán para que implementen los protocolos de sanidad internacionales impuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues consideran que el trato al crucero fue "criminal".

"Gobiernos como Jamaica e Islas Caimán no tienen esta organización, no tienen protocolo, no tienen experiencia, los dos rechazaron [el crucero] por información equivocada y eso es criminal para los pasajeros en una semana de vacaciones", señaló Sasso durante un rueda de prensa desde Cozumel.

Sasso agregó que las dos asociaciones internacionales de cruceros —The Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) y Cruise Lines International Association (CLIA)— tomarán medidas en el asunto. Mientras tanto, los pasajeros recibirán el reembolso del 100 % de lo que pagaron por el viaje.

Este viernes en la mañana, la Secretaría de Salud de México confirmó el primer caso de virus covid-19 en el país, en Ciudad de México. Posteriormente, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó la existencia de un segundo paciente contagiado. Los dos hombres con coronavirus viajaron este mes a una convención en Bergamo, Italia.