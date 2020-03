Deontay Wilder a Tyson Fury una semana después de su derrota: "La guerra acaba de comenzar"

El púgil estadounidense Deontay Wilder, que la semana pasada cedió su título de campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo al caer ante el británico Tyson Fury, publicó este sábado en su cuenta de Instagram un video en el que promete vengarse y recuperar el título.

"Hola, mi gente, mi ejército de Bomb Squad, mi nación Bomb Squad, todos mis seres queridos en todo el mundo, solo quiero que sepáis que estoy aquí. Vuestro rey está aquí", dice el boxeador.

"No vamos a ninguna parte, porque la guerra acaba de comenzar. Me levantaré de nuevo. Soy fuerte, soy el rey, no puedes quitarme el orgullo. Soy un guerrero. Soy un rey que nunca se rendirá. Soy un rey que luchará hasta la muerte. Y si alguien no entiende eso, no entiende lo que es ir a la guerra, no entiende lo que es luchar, nos levantaremos de nuevo. Recuperaremos el título", asegura Wilder a sus seguidores.

"Te veré dentro de unos meses, porque la guerra acaba de comenzar", agrega, probablemente refiriéndose a Fury.

El combate entre los dos púgiles tuvo lugar el 22 de febrero en Las Vegas (EE.UU.) y se decidió en el séptimo 'round' con un nocaut técnico. Dos días después, Wilder achacó su derrota a que la espectacular armadura con la que salió disfrazado al cuadrilátero era demasiado pesada y perjudicó su rendimiento. Una excusa que solo sirvió para que los aficionados se burlaran de él.

En diciembre de 2018, el primer combate entre los dos boxeadores terminó en empate, lo que permitió al estadounidense conservar el cinturón y a su rival mantenerse como campeón lineal.