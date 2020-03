López Obrador sufre una caída en la aprobación ciudadana en México (y él la atribuye a su lucha anticorrupción)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la leve baja en la aprobación ciudadana a su gestión se debe a la lucha frontal que mantiene su Administración contra los "conservadores corruptos".

En su habitual conferencia de prensa, López Obrador recalcó que la mayoría de la gente respalda, aunque admitió que su Gobierno ha sufrido "desgastes" en los primeros quinces meses.

"Sufrimos desgastes porque, imagínense, enfrentar a los conservadores corruptos, que no quieren dejar de robar, están molestísimos", dijo el mandatario, quien consideró que algunos de los cambios en su Gobierno en materia de combate a la corrupción han causado molestias a ciertos sectores de la sociedad.

"No les gusta que sea haya terminado con la condonación de impuestos, no les gusta que se considere delito grave la facturación falsa, que se haya aprobado lo de la extinción de dominio, porque robaban y podían ir hasta la cárcel, pero luego salían y les devolvían todos sus bienes; no les gusta el [recién creado] Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; no les gusta que la corrupción sea delito grave", sostuvo el mandatario.

Encuestas

En promedio, seis de cada diez mexicanos apoyan la labor de López Obrador en estos quince meses de Gobierno. Sin embargo, la caída en la aprobación presidencial fue registrada por dos encuestas distintas que fueron publicadas a la par.

A los 100 días de Gobierno, López Obrador tenía un índice de aprobación del 80 %. No obstante, a quince meses de que llegó a la Presidencia, se estima que 62 % aprueba su gestión, de acuerdo con una reciente encuesta de De las Heras.

Para las personas encuestadas, lo que mejor de la Administración de López Obrador ha sido la asignación de pensiones a las personas de la tercera edad, así como el combate a la corrupción.

Por su parte, la encuesta de Buendía & Laredo registró una baja similar. En solo un año, de febrero de 2019 al mismo mes de 2020, el mandatario mexicano pasó de tener el 85 % de aprobación al 62.

La mitad de los mexicanos mexicanos consideran que el país va por buen camino, mientras que cuatro de cada diez encuestados opinó lo contrario.

En la encuesta de Buendía & Laredo, también sobresalen los programas sociales como lo mejor del Gobierno de López Obrador. En materia de seguridad es donde sale peor evaluada la actual Administración.

El mandatario mexicano se ha comprometido a "arrancar de raíz la corrupción del país" porque, a su juicio, eso permitirá mejoras en la sociedad. "Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, hay violencia", ha explicado.