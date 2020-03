Científicos señalan que la antigua Tierra pudo ser un "mundo acuático" hace miles de millones de años

La Tierra pudo ser hace unos 3.200 millones de años un "mundo acuático" completamente cubierto por un océano global, según sugiere un nuevo estudio publicado este lunes en la revista Nature Geoscience.

Durante la investigación, los especialistas de la Universidad de Colorado Boulder (EE.UU.) Boswell Wing y Benjamin Johnson examinaron un segmento de corteza oceánica alterada hidrotermalmente ubicado en el distrito Panorama del cratón de Pilbara, en el noroeste de Australia. "No hay muestras de agua oceánica realmente antigua ahora, pero tenemos rocas que interactuaron con esa agua de mar y recordaron esa interacción", comenta Johnson en la web de la universidad.

Los científicos centraron sus esfuerzos en buscar dos isótopos de oxígeno atrapados en rocas antiguas: oxígeno-18 y oxígeno-16, y descubrieron que las rocas de 3.240 millones de años (datadas del eón Arcaico) se caracterizaban por unos niveles de oxígeno-18 más altos que en la actualidad. "Aunque estas diferencias de masa parecen pequeñas, son súper sensibles", explica Wing.

El investigador señala que las masas de tierra de hoy en día están cubiertas por suelos ricos en arcilla que absorben los isótopos de oxígeno más pesados, como el oxígeno-18, por lo que la explicación más probable para esa mayor presencia en los océanos antiguos estribaría en que en aquel tiempo no había continentes con tierra que absorbiera esos isótopos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que esta hipótesis no significa que no existieran microcontinentes y pequeñas porciones de tierra en aquel entonces. "Simplemente, no creemos que hubiera una formación de suelos continentales a escala global como la que tenemos hoy en día", apunta Wing.

Si estos hallazgos son confirmados por estudios futuros, los nuevos datos podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo y dónde aparecieron por primera vez los organismos unicelulares en la Tierra, destacan los autores.

