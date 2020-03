España aumenta las medidas por el coronavirus: se jugarán a puerta cerrada los partidos con equipos que provengan de zonas de riesgo

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha informado de que ya se elevan a 151 las personas infectadas por el nuevo coronavirus en el país, de las que siete se encuentran en Unidades de Cuidados Intensivos, además de las dos que ya superaron la enfermedad. Lo ha hecho en una rueda de prensa para dar a conocer la situación actual e informar de la nuevas medidas que el Gobierno va a poner en práctica.

Illa ha dicho que el país sigue en fase de contención, es decir, el nivel 1 de alerta. "Estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando se puede contener el coronavirus en España", ha sostenido el ministro, que ha recalcado que es muy importante la colaboración de toda la ciudadanía, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobre todo en cuanto a higiene personal.

Además, ha hecho hincapié en la recomendación a todas aquellas personas que hayan estado en las zonas de riesgo y que presenten síntomas, de que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias para ser atendidos en su casa.

Eventos deportivos a puerta cerrada

El Gobierno de España, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, ha decidido llevar a cabo medidas adicionales. En primer lugar, se recomienda que se celebren a puerta cerrada aquellos eventos de competición deportiva profesionales en los que se espere una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo.

Esta primera medida afecta en principio a cuatro eventos deportivos en concreto: el partido de baloncesto entre Valencia Basket y Olimpia de Milán, que se celebrará el 5 de marzo; y los de fútbol entre el Valencia y el Atlanta, el 10 de marzo; entre Getafe e Inter, 19 de marzo; y entre Uni Girona y Venecia.

Las regiones de riesgo enumeradas por el ministro de Sanidad son cuatro regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romanga), así como China, Japón, Corea del Sur, Irán y Singapur.

Aquellas competiciones, tanto profesionales como no profesionales, que estén implicadas en procesos de clasificación y que tengan un impacto muy reducido en cuanto a número de aficionados (que se puedan identificar y se les pueda hacer un seguimiento activo) se podrán celebrar de manera normal.

Para el resto de eventos deportivos no profesionales y que carezcan de impacto clasificatorio, que tengan que ver con equipos de estas zonas de riesgo, la recomendación es aplazarlos o suspenderlos, "en línea con la recomendación que hacemos de no viajar a no ser que sea imprescindible a estas zonas", ha apuntado el ministro.

Protección a los sanitarios

La segunda medida adicional tomada por las Administraciones españolas es recomendar la suspensión de todos aquellos congresos, jornadas, seminarios o cursos que impliquen a profesionales sanitarios, en la línea de lo que han recomendado tanto la Organización Médica Colegial, como el Colegio Profesional de Enfermería. "Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas", ha dicho Illa.

El titular de sanidad ha confirmado que hay 13 profesionales sanitarios que en estos momentos se encuentran en aislamiento y un "número importante" de ellos que están apartados de la asistencia por haber estado en contacto con esas personas. "Esto no nos lo podemos permitir porque es una merma de personal que necesitamos que esté atendiendo a la población o disponible para atender a la población", ha concluido.