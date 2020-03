Un reportero pide a López Obrador investigar a una activista por impulsar el Paro de Mujeres del 9M (y ella lo confronta en la misma sala)

Durante la conferencia del Ejecutivo mexicano de este miércoles, un reportero pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador investigar a una reconocida activista por supuestamente recibir financiamiento para impulsar el Paro Nacional de Mujeres, organizado para el próximo 9 de marzo. Acto seguido, ella lo confrontó para exigirle que investigara su trayectoria y mostrara prueba de la acusación.

Después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó sobre el congelamiento de cuentas contra una red de trata de mujeres y contra personas vinculadas a la Iglesia evangélica 'Luz del Mundo', el reportero Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra, tomó el micrófono para pedir una investigación contra la activista Frida Guerrera (como se le conoce a Verónica Villalvazo) por estar muy interesada en impulsar el Paro Nacional de Mujeres del 9M, que busca alertar sobre las violencias machistas.

"Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y apoyo de algunos medios de comunicación. Ojo, no estoy pidiendo que se replieguen o que se suspenda, pero sería interesante que los mexicanos sepamos quiénes los financian, quiénes les pagan, de dónde viene el dinero", dijo Antonio Olvera, para después arremeter contra quienes "hoy enarbolan la bandera del feminismo", incluyendo el expresidente Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala.

"Les pregunto a las y a los feministas: ¿dónde estuvieron entre 1990 y 2018?", agregó Olvera.

Respuesta

Minutos después, Frida Guerrera, quien se encontraba sentada unas filas detrás de Olvera, le respondió: "No se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento [...] A mí nadie me financia, vivo como puedo, a mí nadie me paga por hablar de feminicidio".

"Desde 2016, he estado documentando y contando historias de mujeres y niñas asesinadas, haciendo investigación en torno al tema de feminicidio. Yo no represento a nadie más que a familias, víctimas que necesitan justicia", dijo la activista.

Luego de que el reportero Marco Antonio Olvera pidiera a @lopezobrador_ investigar a las promotoras del movimiento #UnDíaSinNosotras, la activista @Fridaguerrera alzó la voz: "Yo no represento a nadie más, más que a familias y víctimas que necesitan justicia”. pic.twitter.com/oEMvWaqJfq — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) March 4, 2020

Al terminar la conferencia matutina, Frida Guerrera se acercó al reportero Olvera para cuestionarlo. "Aprende a respetar a las mujeres, porque el que no pensemos como tú, no significa que no tengamos siquiera tantito de conocimiento para decir lo que decimos", dijo.

"Les llamas prostitutas a las compañeras, te atreves a sugerir que me investiguen, investígame tú", agregó Guerrera y se dio la media vuelta. Cuando Olvera le dijo "no corras", la activista le respondió de inmediato: "¿Y tú crees que voy a ponerme al nivel de un sujeto macho como tú?".

Al término de la #MañaneraDeAMLO la activista Frida Guerrera reclama al reportero Marco Olvera por pedir que la investigaran #Video: Especial pic.twitter.com/nnKhtVZrbb — El Universal (@El_Universal_Mx) March 4, 2020

Polémica

La discusión entre la activista Frida Guerrera y Marco Olvera generó mucha polémica en redes sociales y se convirtió en tendencia en Twitter, con más de 42.000 tuits publicados sobre el tema.

Cacería de brujas y teorías de la conspiración en un país donde las mujeres estamos hartas de vivir con terror.Qué vergüenza. https://t.co/j1OwH7FObk — Eréndira Derbez (@erederbez) March 4, 2020

Varias personas expresaron su solidaridad en redes con Frida Guerrera, incluyendo el periodista Joaquín López Dóriga, quien recordó que la activista "trabaja todos los días documentando el acoso, desaparición, violencia y muerte a las mujeres en México".

El periodista Manuel Ibarra, cofundador del sitio SDP Noticias, pidió también que se investigue a la activista, como pidió Marco Olvera. "Así se confirmaría lo que todos sabemos, que ha dedicado décadas de su vida a documentar el horror de los feminicidios en México y la nula respuesta de gobiernos y medios cómplices", tuiteó.

Me daría gusto que se tomara la decisión de investigar @Fridaguerrera como pidió Marco Olvera: así se confirmaría lo que todos sabemos, que ha dedicado décadas de su vida a documentar el horror de los feminicidios en México y la nula respuesta de gobiernos y medios cómplices. — Manuel Ibarra (@Manuel_Ibarra) March 4, 2020

Durante la conferencia matutina, Frida Guerrera pidió a López Obrador una cita con las autoridades para hablar sobre el trabajo que están haciendo para resolver la violencia de género en el país latinoamericano.

La escritora Alma Delia Murillo destacó la "valentía" de Guerrera, pues pese a recibir ataques de simpatizantes y opositores a López Obrador, ella "sigue pidiendo espacio para hablar de género".

Brutal lo que @Fridaguerrera vive, lo que representa: si cuestiona a Amlo, la atacan los pro-Amlo; si señala el oportunismo de los panistas, la atacan los panistas pero ninguno ve la urgencia, ella sí: sigue pidiendo espacio para hablar de género. Su valentía es fuera de serie. https://t.co/utGSHD2XoV — Alma Delia Murillo (@AlmaDeliaMC) March 4, 2020

Muchos usuarios también criticaron a la activista por no entablar un diálogo con Olvera.

El que nada debe nada teme por que reaccionar violentamente — alfred (@trespuntos27) March 4, 2020

Tras la polémica generada, el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, fue enfático en declarar que no se permitirá que ningún periodista agreda a otro colega durante las conferencias matutinas.

"La violencia, amenazas, agresiones y acoso que reciben las mujeres periodistas son inaceptables y constituyen un delito", atajó.

La violencia, amenazas, agresiones y acoso que reciben las mujeres periodistas son inaceptables y constituyen un delito. El @GobiernoMX actua para acabar con la impunidad. En las mañaneras tampoco se permitirá que ningun periodista agreda a otr@. Periodismo con libertad y respeto — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 4, 2020

Activismo

Frida Guerrera ha sido amenazada de muerte en al menos tres ocasiones por dar voz a mujeres víctimas de la violencia. Desde 2016, se dedicó a documentar los casos de feminicidios en el país latinoamericano que permanecían ocultos, como el caso de una niña de 4 años llamada Guadalupe que fue asesinada y tirada en una cobija en el Estado de México.

La activista presionó en medios para lograr identificar a la niña (le apodaban 'calcetitas rojas' en los medios de comunicación) y para llevar a la cárcel a los responsables del feminicidio de 'Lupita', que eran su madre Yadira y su padrastro Pablo.

"Lo que más me dolía era la indiferencia de la sociedad, no la de las autoridades. Que la sociedad no se conmoviera con una niña que fue dejada ahí, como si fuera basura", contó en entrevista con RT.