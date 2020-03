Condenan a 116 años de cárcel a una 'gamer' e 'influencer' brasileña por estafa

Shayene Victorio de Barros, mejor conocida como 'Shay', una popular 'gamer' de Brasil, fue condenada a 116 años de cárcel, acusada de estafa.

'Shay' se hizo famosa luego que, en 2008, iniciara en el mundo de los deportes electrónicos o 'eSports', donde se especializó en la serie de videojuegos 'Counter-Strike'. El año pasado se retiró y, desde entonces, se dedicó a ser 'influencer' en el sector a través de sus redes sociales.

La condena le fue dictada luego que 118 personas la denunciaran por estafa en una tienda 'online' que 'Shay' mantuvo entre 2013 y 2017. Los clientes señalaron que no recibieron los productos que compraron, reseña el portal UOL.

"No voy a ser detenida"

La sentencia fue dictada en primera instancia y, según un comunicado que publicó en su cuenta en Instagram, la medida puede ser "revertida", puesto que aún quedan "innumerables recursos" de apelación.

Por ello, la joven aún no ha sido aprehendida. "No estoy presa y no voy a ser detenida, mucho menos soy fugitiva, como están difundiendo", menciona 'Shay' en la misma publicación.

En el texto, menciona que su exmarido es el culpable de este problema, por el cual ya se responsabilizó al 100 %.

"Este proceso está en marcha desde hace algún tiempo y solo se hizo público por cuenta de algunas personas que me están atacando e intentan hacer que yo me sienta mal", añade la joven en su escrito.