"Evento catastrófico que ocurre una vez en 100 años": un multimillonario explica cómo afectará el coronavirus a la economía y los mercados

El multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador de la empresa de fondos de cobertura Bridgewater Associates, compartió en una entrada en LinkedIn sus ideas sobre el nuevo coronavirus, su impacto en la economía y en los mercados, así como aquellos de sus principios de inversión que aplican para el brote actual, al cual ha calificado como un evento "catastrófico" que ocurre una vez "en 100 años".

En primer lugar, Dalio recuerda que el virus "viene y se va", pero tendrá "un gran impacto emocional" y, probablemente, provocará "una incontenible crisis mundial de salud, que podría tener altos costos humanos y económicos".

Esos costos, sin embargo, variarán según la zona. Los países que más éxito tendrán en contener el brote serán aquellos donde haya líderes que puedan tomar decisiones correctas y rápidamente. A esto deberá sumarse una población que siga las órdenes, una burocracia capaz de hacer cumplir y administrar los planes y un sistema de salud que sepa "identificar y tratar el virus adecuada y rápidamente", sostiene el experto.

Al mismo tiempo, como el virus se está extendiendo a muchos países y "es probable que los casos y las muertes reportadas aumenten rápidamente", también podrían crecer "las reacciones de pánico", asevera el empresario, quien prevé "problemas mucho más serios por delante".

"Un gran declive económico a corto plazo"

Las reacciones al virus probablemente "causarán un gran declive económico a corto plazo, seguido de un repunte", estima el multimillonario, que no cree que haya un gran impacto a largo plazo.

En cuanto a los efectos para los mercados, el inversor señala que el brote del nuevo coronavirus es "uno de esos eventos catastróficos que pasan una vez en 100 años y aniquilan a quienes brindan un seguro contra ellos y a quienes no contratan un seguro para protegerse", asumiendo el riesgo porque prácticamente nunca sucede.

Por otro lado, sugiere que medidas como los recortes de las tasas de interés y el aumento de la liquidez no conducirán a un aumento sustancial en las compras y actividades "de personas que no quieren salir a comprar", si bien pueden "aumentar un poco los precios de los activos de riesgo".

En este sentido, el financiero estima que contener el daño económico requiere "una política monetaria y fiscal coordinada", que se centre más "en casos específicos de entidades con deudas o restricciones de liquidez en lugar de más recortes generales en las tasas y amplios aumentos en la liquidez".

Reglas de inversión

Dalio enumera también sus propias reglas fundamentales de inversión, que -afirma- se aplican al contexto actual, y que consisten en no invertir cuando no hay una "gran ventaja", no apostar en grande y protegerse de lo desconocido en una situación de incertidumbre, en lugar de tratar de aprovecharse.

Finalmente, recuerda que "los activos más importantes que debe cuidar son usted y su familia" y concluye que, "al igual que con la inversión, espero que imaginen el peor de los casos y se protejan contra él".

