Comentarista saudí acusa a Erdogan de la propagación del coronavirus en el mundo árabe

Durante su intervención en un canal local, Zayed Al-Amri sostuvo que Turquía no revela datos reales sobre la situación porque quiere propagar la enfermedad entre sus vecinos.

El comentarista saudí Zayed Al-Amri afirmó este martes, desde un estudio del canal local Saudi 24, que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es responsable de propagar el nuevo coronavirus en los países del mundo árabe e incluso en Arabia Saudita.

Sostuvo que Ankara, que oficialmente no ha registrado ningún caso del nuevo coronavirus, oculta su existencia y la situación real con el COVID-19 en la esperanza de que los turistas saudíes sigan visitando Turquía, se contagien y propaguen la enfermedad en los países árabes, según recoge sus palabras el portal The New Arab.

Al-Amri desaconsejó visitar Turquía y aseveró que el Gobierno de Erdogan trata de golpear a Riad con todo lo que esté a su alcance. Sus comentarios fueron recibidos con burlas y críticas en redes sociales.