Mattel lanza una Barbie sin brazos para honrar a una joven nadadora paralímpica
Sumeyye Boyaci, una nadadora paralímpica de Turquía que tiene 17 años, ha inspirado una versión de la muñeca Barbie que el fabricante de juguetes Mattel lanzará para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Esta adolescente es un ejemplo para muchas personas con discapacidades, se encuentra "muy feliz" de estar involucrada en un proyecto "tan grande y significativo" y asegura que esta Barbie "puede que no tenga brazos", pero posee "unas alas que nadie ve".
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Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki...✨ 💥 . 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den Yılın İlham Veren kadını olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, ordan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına İlham veren Barbie’nin Dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği Rol Model Bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım🤩 Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek...😍Geçen sene de Sevgili @gulsebir ‘in bebeği yapılmıştı... Daha güzel ne olabilir ki ?! Derken, beni daha çok mutlu eden : Barbie’nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almaktı. Tüm @barbie ekibine çok teşekkür ederimm🤗😇❤️Beni çok mutlu ettiniz..🧚🏻♀️ • 🌟Ayrıcaaa!! Bebeğimin @Tokyo2020 Paralimpik Olimpiyatları hazırlık sürecinde bana motivasyon olacağını ve Olimpiyatlarda yarış sırasında bana şans getireceğini biliyorum🔥🇹🇷 • • Photo by @cengizdikbas 💚 🌟 Also!! I believe that my baby doll will motivate me during the process of preparation for Paralympic Games 2020 and I know it will bring me luck during the Paralympic Games at the race day!!🔥💪🏻 🇹🇷 #Barbie #Barbiegirl #GoldForSümeyye #BarbieRoleModels #barbieileherşeymümkün #RoadtoTokyo
Boyaci, que nació sin brazos y con la cadera dislocada, compite en la categoría S5 de natación para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores y se prepara para participar en los JJ.OO. de Tokio 2020.
Por su parte, Mattel crea diferentes versiones de Barbie —con vitíligo, sin cabello o con silla de ruedas— para que más niñas puedan sentirse representadas con el objetivo de mostrar una visión multidimensional de la belleza y la moda.