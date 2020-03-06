Mattel lanza una Barbie sin brazos para honrar a una joven nadadora paralímpica

Este fabricante de juguetes crea diferentes versiones de esa muñeca para que más niñas puedan sentirse representadas.

Sumeyye Boyaci, una nadadora paralímpica de Turquía que tiene 17 años, ha inspirado una versión de la muñeca Barbie que el fabricante de juguetes Mattel lanzará para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Esta adolescente es un ejemplo para muchas personas con discapacidades, se encuentra "muy feliz" de estar involucrada en un proyecto "tan grande y significativo" y asegura que esta Barbie "puede que no tenga brazos", pero posee "unas alas que nadie ve".

Boyaci, que nació sin brazos y con la cadera dislocada, compite en la categoría S5 de natación para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores y se prepara para participar en los JJ.OO. de Tokio 2020.

Por su parte, Mattel crea diferentes versiones de Barbie —con vitíligo, sin cabello o con silla de ruedas— para que más niñas puedan sentirse representadas con el objetivo de mostrar una visión multidimensional de la belleza y la moda.