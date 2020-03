En lucha contra las violencias machistas, con divisiones internas y la ultraderecha en pie de guerra: el 8M busca otro día histórico en España

Este 8 de marzo España celebra el Día de la Mujer, una cita que llega dos años después del estallido del movimiento feminista en el país. La jornada se produce tras un cambio de Gobierno, donde el Ejecutivo en minoría socialista presidido por Pedro Sánchez ha dejado paso a un Gabinete bicolor por primera vez en la historia del país.

En el nuevo Consejo de Ministros se sientan ahora miembros de Unidas Podemos, una coalición entre cuyos puntos fuertes se encuentra la lucha por la igualdad de la mujer y la implementación de la mayoría de las reivindicaciones feministas. Si el primer Gobierno de Sánchez ya destacó por tener el primer Ejecutivo en que las mujeres eran mayoría, en este destaca porque una de las primeras normativas que espera sacar adelante es la Ley Integral de Libertad Sexual, cuyo anteproyecto aprobó esta misma semana.

Manifestaciones, huelgas y protestas

Este domingo el movimiento feminista vuelve a tomar las calles de una manera festiva a la vez que reivindicativa, después de una semana durante la que se han realizado diversos actos. Entre ellos, este viernes 6 de marzo se celebró una jornada de huelga estudiantil que sacó a cientos de alumnos a las calles de Madrid.

Huelga estudiantil feminista. Siento no haber estado cuando habéis llegado porque este Ministerio es vuestro. Gracias por luchar 💪🏼🙌🏼 pic.twitter.com/2WD4wesK4t — Irene Montero (@IreneMontero) March 6, 2020

En esta edición no ha habido consenso en todo el territorio del Estado para convocar una huelga general como sí sucedió en 2018 y 2019. Así, este año, la convocatoria de huelga en diferentes ámbitos (de cuidados, laboral o de consumo) depende de lo decidido en cada región.

Cataluña, Murcia, Islas Baleares y Andalucía sí han convocado huelga general, por lo que aquellas personas que decidan no acudir a su puesto de trabajo estarán cubiertas legalmente.

A lo que sí están llamados mujeres y hombres es a participar de concentraciones y manifestaciones a lo largo de todo el territorio. En Madrid, a las 00.00 horas del 8 de marzo tuvo lugar una cacerolada en barrios y pueblos, por la mañana se celebrarán lecturas de manifiestos y comidas populares y la manifestación tendrá lugar a las 5 de la tarde partiendo de la plaza de Atocha.

Otras manifestaciones en ciudades importantes serán:

Barcelona , a las 17 horas desde la Plaza de la Universidad

, a las 17 horas desde la Plaza de la Universidad Sevilla , a las 12:30 horas en la Torre Pelli

, a las 12:30 horas en la Torre Pelli Zaragoza , a las 18 horas desde la Gran Vía hacia la Plaza del Pilar

, a las 18 horas desde la Gran Vía hacia la Plaza del Pilar Valencia, a las 18 horas desde el IES Luis Vives.

Las principales reivindicaciones

La mayoría de las reivindicaciones se centran en acabar con las violencias machistas, poner fin a la precariedad laboral de las mujeres y alcanzar la corresponsabilidad en los cuidados entre mujeres y hombres.

Cursillo de mascarillas feministas contra el patriarcavirus 😷 pic.twitter.com/CS1Lrbtzdh — Asturies Feminista 8M (@Asturies8M) March 5, 2020

Además, se reivindica que la educación afectivo sexual esté presente en todas las etapas educativas. Este punto es especialmente polémico y relevante para los movimientos feministas, después de que la formación de extrema derecha Vox haya conseguido que se implemente el'pin parental' en la Región de Murcia y esté presionando en otras Comunidades Autónomas donde gobiernan partidos de derechas. La medida se dirige sobre todo a que los padres puedan vetar la presencia de sus hijos en actividades para concienciar sobre la LGTBIfobia.

Además hay otras muchas cuestiones presentes en la agenda feminista: desde la lucha por las pensiones dignas, que afecta sobre todo a las mujeres, hasta el derecho a la vivienda; desde la lucha contra el cambio climático hasta el antirracismo; desde la visibilización y reconocimiento de los cuidados en el hogar hasta la denuncia de las discriminaciones por orientación sexual.

La ultraderecha en pie de guerra

El indudable éxito de los movimientos feministas en España ha tenido como uno de sus resultados el resurgir de actitudes machistas encarnadas, a nivel político, en el partido de ultraderecha Vox, comandado por Santiago Abascal.

📺 VÍDEO | Almeida y Ortega Smith se enzarzan en plena calle por el minuto de silencio a una víctima de violencia machista https://t.co/ZIdgRhzR9Cpic.twitter.com/6fs2jG8Rah — eldiario.es (@eldiarioes) September 19, 2019

Esta formación, que niega sistemáticamente la mera existencia de violencia contra la mujer, se ha hecho conocida por enarbolar datos sesgados o directamente falsos sobre denuncias falsas o delitos cometidos por mujeres, y ha roto el consenso que en muchas instituciones había entorno a la violencia machista.

Uno de sus actos más criticados fue el boicot al minuto de silencio por un asesinato machista el pasado septiembre en Madrid. Entonces un grupo de la formación, encabezado por su secretario general, Javier Ortega Smith, se presentó en la concentración a las puertas del Ayuntamiento de la capital con una pancarta que decía 'La violencia no tiene género' y protagonizó un enfrentamiento con el alcalde de la ciudad. Días antes, la concejala de Vox en el Consistorio madrileño, Purificación Cabello, había avanzado que su partido no acudiría al minuto de silencio porque consideraba que no era más que "una campaña publicitaria de la izquierda".

Enfrentamientos en el seno de los movimientos feministas

Los movimientos feministas de España enfrentan este 8M con divisiones sobre algunos aspectos. Los asuntos en los que no hay unanimidad son, básicamente, la prostitución, las teorías de género y los vientres de alquiler.

No toleramos que se desdibuje el sujeto político del feminismo que somos las mujeres #8MAbolicionista#8MPorlosderechosdelasmujerespic.twitter.com/LQUV6S5zGP — Frente Abolición Prostitución (@FProstitucion) March 4, 2020

Por un lado se encuentran quienes se consideran abolicionistas de la prostitución y se muestran contrarias a la gestación subrogada, por considerar que ambas prácticas explotan a las mujeres. Asimismo, son abolicionistas del género, al considerarlo un instrumento del patriarcado para someter a las mujeres.

Por otro lado, otro movimiento apuesta por apoyar activamente a las mujeres prostitutas que eligen ese camino laboral voluntariamente y también por visibilizar la lucha del movimiento trans apoyado en teorías como la queer, que hacen del género una reivindicación individual.

Violencias, cuerpos, fronteras y economía

La Comisión del 8 de marzo de Madrid ha elaborado un manifiesto y ha agrupado las diversas reivindicaciones en cuatro ejes. Estás son algunas de las exigencias que incluyen:

Violencias

Que se consideren las violencias machistas como una cuestión que atañe al Estado y a toda la sociedad .

. La erradicación de cualquier tipo de violencia obstétrico-ginecológica .

. Una modificación de la ley de extranjería para que las mujeres migrantes tengan garantizada la seguridad jurídica y protección cuando denuncian violencia sexual.

para que las mujeres migrantes tengan garantizada la seguridad jurídica y protección cuando denuncian violencia sexual. Que no se otorguen custodias compartidas impuestas a los padres que son maltratadores.

a los padres que son maltratadores. La despatologización, igualdad y amparo legal de las personas trans .

. Que se persiga de forma eficaz la trata con fines de explotación sexual.

Hoy en la Universidad de Sevilla, con el Fórum de Política Feminista, hemos hablado de las complicidades necesarias para conseguir un país mejor. Solo con una poderosa alianza feminista vamos a poder transformarlo. pic.twitter.com/pi0Yd18UGZ — Irene Montero (@IreneMontero) March 5, 2020

Cuerpos

Que los derechos de las mujeres estén siempre reconocidos independientemente de su edad, condición migrante e identidad sexual y/o expresión de género o diversidad funcional.

independientemente de su edad, condición migrante e identidad sexual y/o expresión de género o diversidad funcional. Que se elimine el aborto del Código Penal y se reconozca como un derecho.

del Código Penal y se reconozca como un derecho. Que se eliminen las dificultades de acceso a la reproducción asistida a lesbianas, bisexuales y trans.

a lesbianas, bisexuales y trans. Que las mujeres puedan elegir el parto que se corresponda con su cultura.

que se corresponda con su cultura. Que se imparta una educación afectivo sexual que incluya las diversidades sexuales y las identidades y/o expresiones de género sin estereotipos.

Fronteras

Que se reconozca y garantice el derecho a migrar como parte de los derechos humanos.

como parte de los derechos humanos. Que se recupere la memoria histórica de los pueblos colonizados .

. La derogación de la Directiva Europea de Retorno y las políticas de externalización.

Acabar con la impunidad y la violencia policial a la que están sometidas las mujeres porteadores en Ceuta y Melilla .

. Que se haga efectiva la Ley de Asilo y se dote de presupuesto.

y se dote de presupuesto. El cierre inmediato de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).

de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs). La regularización inmediata de la situación administrativa de las mujeres víctimas de trata.

Economía

En los cuidados: exige el reconocimiento de los trabajos de cuidados, la aplicación de la Ley de Dependencia y la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

exige el reconocimiento de los trabajos de cuidados, la aplicación de la Ley de Dependencia y la ratificación del Convenio 189 de la OIT. En lo laboral: exigen que se creen y apliquen políticas en todos los sectores laborales y especialmente en aquellos altamente feminizados para acabar con la brecha salarial, que actualmente es del 37 %; así como la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado o en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones.

exigen que se creen y apliquen políticas en todos los sectores laborales y especialmente en aquellos altamente feminizados para acabar con la brecha salarial, que actualmente es del 37 %; así como la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a tareas de cuidado o en el campo, sea reconocido en el cálculo de las pensiones. En la ecología y el consumo: se reivindica la necesidad de construir una economía sostenible que gestione los recursos naturales de forma pública y comunitaria y de contar con una banca social y pública.

Nuria López

