Comando de campaña de Trump demanda a CNN por difamación

El comando que dirige la campaña de re-elección del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este viernes una demanda millonaria contra la compañía de telecomunicaciones CNN, al tildar de "falsas y difamatorias" sus informaciones sobre la presunta búsqueda, por parte del mandatario, del apoyo de Rusia en los comicios presidenciales, informa Fox News.

Presentada ante el tribunal del estado de Georgia, donde se encuentra la sede de CNN, la demanda afirma que el medio "fue consciente de la falsedad en el momento de la publicación, pero hizo eso con un propósito deliberado de dañar la campaña, engañando a sus propios lectores en el proceso", comentó la representante presidencial, Jenna Ellis.

Esta semana, la jefatura de campaña también presentó una demanda contra el diario The Washington Post, y la semana pasada el periódico The New York Times se enfrentó con acusaciones similares.