"Hallada": el nuevo reto viral de una mexicana que visibiliza la estremecedora escala de los feminicidios

"Escribe tu nombre en Google junto a la palabra 'hallada' y dale a buscar", sugirió una joven mexicana. Las respuestas no se hicieron esperar.

Una usuaria de Facebook, Dennise Novelo, invitó este 1 de marzo a todas las mujeres que viesen su publicación a unirse a su escalofriante experimento y compartir el resultado, para así generar más conciencia sobre la escala real de la violencia contra la mujer, todavía tan extendida en el siglo XXI.

"Escribe tu nombre en Google junto a la palabra 'hallada' y dale a buscar. Por ejemplo, 'Denisse hallada'. Me cuentas cómo te fue. El feminismo nos representa a todas", escribió la joven mexicana.

Las respuestas no se hicieron esperar. Miles de mujeres de diversos países del mundo hispanohablante siguieron el ejemplo de Denisse y, poco antes del Día Internacional de la Mujer, lo convirtieron en tendencia en redes sociales.

"Escribir tu nombre más 'hallada' en Google y ver los resultados es de las cosas más fuertes que he visto, no sale ninguna noticia de 'hallada con vida', y la primera noticia es sobre una niña de 3 años. Se me fue un pedazo del alma", escribió la usuaria de Twitter Fernanda.

"Dan último adiós a Alicia, mujer hallada muerta en Ecatepec", "Identifican a mujer hallada muerta en una sábana; se llamaba Beatriz", "La pequeña Valeria es hallada muerta", "Eloisa es hallada sin vida y con huellas de estrangulamiento", "Tenía solo 16 años y fue hallada calcinada entre la basura": esos fueron tan solo algunos de los desgarradores resultados de búsqueda de quienes se unieron al reto.

Brutales estadísticas

El número exacto de mujeres asesinadas por razones de género no se sabe a ciencia cierta, debido a las dificultades de su registro en función de la región e interpretación de las circunstancias de su muerte. En la mayoría de los países de América Latina, dos de cada tres feminicidios tienen lugar en contextos de relaciones de pareja o expareja.

Según los últimos datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, ente que forma parte de la Comisión Económica para esa región (CEPAL) y por tanto de la ONU, en 2018 al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Un promedio simple refleja que prácticamente cada 2,5 horas fue asesinada una mujer.